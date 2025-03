"Arte no Prato", da Bienal do Mercosul, tem 50 participantes; veja os destaques

A Bienal do Mercosul começa nesta quinta-feira (27) com 50 restaurantes, bares, cafés e bistrôs parceiros. O grupo integra o projeto Arte no Prato, sobre o qual já falei aqui na coluna, destacando criações destinadas especialmente ao período da mostra.

A gastronomia, afinal, também é obra de artistas. E quem ganha com isso é o público, que, além de visitar as exposições, pode degustar menus especiais, com o selo do maior evento de arte da América Latina.

Nas imagens acima, você vê alguns dos pratos inscritos no projeto (há muitos mais, que destacarei ao longo dos dois meses de evento). Tem de tudo: desde sanduíches até receitas de alta gastronomia, com preços para todos os bolsos. A maioria fica em Porto Alegre.

A seguir, cinco sugestões para começo de conversa.

Cinco dicas

1) "Biennale"

Giallo / Divulgação

Inspirado no conceito de "estalo" da 14ª Bienal do Mercosul, o chef Rafael Corte, da Giallo Sanduicheria, no Mercado Público, criou um sanduíche italiano especialmente para o evento.

Chamado "Biennale", o lanche, segundo ele, é "uma celebração do movimento, da transformação e da coexistência de diferentes elementos, assim como a arte que pulsa na Bienal". Cada ingrediente foi selecionado pelo autor para criar uma "experiência gastronômica que faz ecoar os estalos" sensoriais".

O sanduíche é de pão ciabatta de longa fermentação e leva pastrami de gado (feito na casa), folhas de manjericão, burrata de búfala, azeite extra virgem e a pasta de Dio (pasta de legumes com especiarias).

Valor: R$ 68

Onde: Mercado Público de Porto Alegre, sala 24, andar superior

2) "Crema dos Pampas"

NB Steak / Divulgação

A churrascaria NB Steak, com casas na Rua Ramiro Barcellos e na Avenida Dr. Nilo Peçanha, desenvolveu uma sobremesa chamada "Crema dos Pampas".

Detalhe: o doce tem a erva-mate como ingrediente-chave, para valorizar o sabor do chimarrão na Bienal do Mercosul.

Ao criar o prato, o chef Lucas Bassoleil procurou destacar a cultura gaúcha. Além de erva, o doce leva gema pasteurizada, açúcar e creme de leite.

Valor: R$ 37

Onde: na Rua Ramiro Barcelos, 430, ou na Av. Dr. Nilo Peçanha 2131, Porto Alegre

3) "Terroirs do Sul"

Dionisia / Divulgação

O chef Flávio Amarante, do Dionisia, inspirou-se na diversidade cultural e na riqueza dos ingredientes do Mercosul para criar o prato “Terroirs do Sul”. Segundo ele, é uma "celebração à conexão entre território, tradição e inovação gastronômica".

O prato é sofisticado: uma burrata assada na massa folhada, com lascas de moranga cabotiá confitada no mel de tomilho, uvas assadas no vinho tinto e avelãs tostadas.

Para harmonizar, a sugestão do chef é uma taça de Viognier, que destaca os toques florais e frutados, complementando a cremosidade da burrata e o dulçor da moranga.

Valor: R$ 85

Onde: na Rua Padre Chagas, 314, Moinhos de Vento

4) "Affogato Estalado"

A criação das gurias do Moa. Moa / Divulgação

As gurias da Moa Cafeteria, Luciana da Silva Gonçalves e Clarissa Lima de Lima, criaram uma receita de Affogato especial para a Bienal: o Affogato Estalado (nome inspirado na temática do evento).

Affogato é uma sobremesa clássica, composta originalmente apenas por sorvete de creme e café expresso.

Elas decidiram unir o sorvete feito na casa e o expresso extraído na hora a uma porção de pipoca com banho de caramelo salgado (criando uma casquinha crocante em cima).

O caramelo salgado contrasta com a doçura do sorvete e a acidez do café, o que, segundo elas, dá origem "a uma combinação explosiva de sabores".

Valor: R$ 24

Onde: na Rua Duque de Caxias, 687, Centro Histórico

5) "Dulce Crocante"

Essa fala espanhol. Sardiña / Divulgação

Os chefs Julio Cefis e David Rivillo, da Sardiña Tapas y Vinos, no Bom Fim, criaram um dos pratos mais coloridos e artísticos do evento: o "Dulce Crocante", com texturas e sabores diversos.

É uma massa frita colorida, recheada com chutney (geleia de damasco e especiarias) e redução de laranja com cava espanhola (espumante com denominação de origem). Por fora, o doce leva creme de pistache, iogurte e chantilly.

Resumindo, é uma explosão de sabores.

Valor: R$ 30