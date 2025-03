Eva Sopher foi visionária: o Multipalco do Theatro São Pedro eleva a cultura do RS a um novo patamar

Dá até para imaginar Dona Eva Sopher, elegante e sorridente, batendo palmas. Na noite desta quinta-feira (27), depois de 22 anos de muita briga, o Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, estará finalmente concluído, com a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto. É uma nova era para a cultura no Rio Grande do Sul.

Foram mais de duas décadas de idas e vindas, de um projeto ousado e grandioso que pareceu impossível. Desde 2003, muita areia, cimento e teimosia foram necessários para tornar o sonho de Dona Eva realidade.

Ela não estará aqui (ao menos, não fisicamente) para ver a conclusão do prédio de sete andares construído sob a terra, com suas salas de música, de circo e de dança, com o Teatro Oficina Olga Reverbel e o novíssimo Simões Lopes Neto.

Ali há vida: todos os dias, crianças, jovens e adultos circulam pelo local, em ensaios, aulas e apresentações de todo o tipo, com público cativo.

O Multipalco acolhe a ONG Sol Maior, a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e a Companhia de Ópera do RS (Cors). Contempla ainda restaurante, estacionamento e sede administrativa, abrigando as equipes da Fundação Teatro São Pedro, da Associação Amigos, da Orquestra Theatro São Pedro e do Instituto Estadual de Artes Cênicas. São 18 mil m² de área construída.

Pense nisso: quando a reforma do São Pedro estiver pronta, em junho de 2026, serão três teatros e uma concha acústica em um mesmo local, fora todo o resto. Que lugar no mundo tem isso?

Dona Eva foi visionária.

Ela partiu em fevereiro de 2018, aos 94 anos, sem conseguir completar a missão, mas, para a nossa sorte, foi sucedida por gente que entende o valor da cultura para uma sociedade. E esse valor transcende o vil metal.

Dona Eva, mais do que ninguém, sabia disso. Um lugar que não sabe valorizar a arte é cinza, opaco e triste. Arte é vida.

Nesta quinta-feira, quando a cortina do novo teatro se abrir e os holofotes brilharem, Dona Eva, tenho certeza, estará presente em espírito, soprando ordens nos ouvidos de João Antônio Porto, seu braço direito, e de Antonio Hohlfeldt, seu sucessor.

Quando a cortina se abrir, estaremos ao lado dela, aplaudindo de pé e gritando "bravo!".

Um encontro entre a arte e a arquitetura

O croqui do Teatro Simões Lopes Neto: arquitetura é arte. Julio Ramos Collares e Dalton Bernardes / Divulgação

A partir desta quinta-feira (27) e também durante todo o mês de abril, a galeria junto ao Teatro Simões Lopes Neto exibirá a exposição Multipalco Eva Sopher - Arquitetura - O Livro. No local, será possível conferir os estudos dos arquitetos Julio Collares, Dalton Bernardes e Marco Peres.

Eles foram os vencedores do concurso público que definiu os projetos do complexo cultural no subsolo do Theatro São Pedro em 1998. Entre os documentos, está o croqui que você vê acima, uma verdadeira obra de arte.