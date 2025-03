Prefeitura de Caxias avalia captação de recursos para a restauração de locomotiva que será instalada no Largo da Estação Férrea

Uma equipe da prefeitura de Caxias do Sul esteve em Canoas, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (18) para conhecer a locomotiva a vapor que será instalada no Largo da Estação Férrea após a revitalização do espaço. Ainda não há data para instalação do veículo no Largo da Estação Férrea. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, o Executivo está avaliando a captação de recursos para a restauração do patrimônio.