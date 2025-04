Governo do RS busca cooperação internacional para viabilizar três pontes na fronteira com a Argentina

Exceto São Borja e Uruguaiana, toda a travessaria Brasil-Argentina dentro do Rio Grande do Sul acontece via balsa. André Ávila / Agencia RBS

Um dos objetivos do vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, em viagem a Brasília (DF) na segunda-feira (31) foi mobilizar acordos técnicos e de cooperação entre Brasil e Argentina para a construção de três pontes na fronteira dos dois países.

O Piratini se dispôs a pagar os anteprojetos das pontes internacionais entre Porto Mauá e Alba Posse, Tiradentes do Sul e El Soberbio e Itaqui e Alvear. Agora, se prepara para contratar a Caixa Econômica Federal, que vai fazer os termos de referência das três estruturas e listar o que pode ser licitado dentro do anteprojeto.

Em Brasília, Souza entregou ofícios pela união de esforços e apoio do governo federal ao Dnit e ministro de Transportes, Renan Filho, para alinhamento técnico, e no Itamaraty, para apoio institucional.

A ideia é que ajudem no diálogo com as províncias da Argentina para, neste primeiro momento, possibilitar a entrada dos profissionais que levantarão as medidas, dados geológicos e condições de acesso.

Como as pontes ligam os dois países, a construção precisa ser realizada através de acordos bilaterais.

— O anteprojeto é o primeiro passo para que o governo federal possa dar sequência nos procedimentos da obra. A decisão do governo do Estado de subsidiar (os anteprojetos) é uma forma de colaborar, já que as estruturas também são de interesse para o desenvolvimento econômico do RS — disse Souza.

O governo gaúcho se movimenta sobre o assunto desde o ano passado, quando se reuniu com lideranças regionais e argentinas em Santa Rosa.

Hoje a travessia na fronteira Brasil-Argentina no noroeste do Rio Grande do Sul acontece majoritariamente por balsa, o que causa atrasos e até interrupções na passagem, que depende do nível adequado do Rio Uruguai. As únicas duas pontes ficam em São Borja e Uruguaiana.

Ponte de Porto Xavier

Edital para a construção da ponte entre Porto Xavier e San Javier foi publicado em janeiro. André Ávila / Agencia RBS

O processo para a construção da ponte internacional entre Porto Xavier e San Javier, também na Região Noroeste, está mais adiantado.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu as oito propostas de empresas interessadas em 20 de março e, no momento, a licitação está em fase de análise da documentação.

O menor lance da disputa veio da empresa Rivoli Construtora, do Mato Grosso, que ofereceu R$ 214 milhões para realizar a obra — cerca de 5% a menos do valor estimado. Ainda não há data prevista para a assinatura do contrato.