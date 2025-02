Com revitalização, Largo da Estação Férrea, em Caxias do Sul, ganhará locomotiva a vapor

Com o avanço da revitalização do Largo da Estação Férrea, quem transita pela Rua Augusto Pestana começa a notar uma leve mudança na paisagem. Os próximos passos envolvem obras que devem chamar ainda mais atenção, como um chafariz e um palco para apresentações culturais. Por fim, uma adição ao projeto que promete transformar o ponto em cartão-postal de Caxias do Sul: uma locomotiva. A projeção, neste momento, é que a revitalização no bairro São Pelegrino seja entregue em duas partes. A primeira etapa deve ser concluída no primeiro semestre deste ano.

A secretária municipal da Cultura, Tatiane Frizzo, explica que a primeira fase prevê a entrega do espaço que fica entre o prédio da secretaria e a Biblioteca Parque Largo da Estação. Assim que inaugurada, a área poderá ser utilizada pela população, uma vez haverá uma praça no local. Depois, no segundo semestre, será entregue a área que parte do terminal graneleiro e segue em direção à Rua Marechal Floriano. É ali onde ficará uma estrutura para ser utilizada, por exemplo, com apresentações culturais.

— É toda a revitalização desse espaço, que era a antiga Estação Férrea. Então, prevê a parte de pista de caminhada, paisagismo, toda uma revitalização de um espaço feito para que a população o ocupe e, claro, para que a gente também melhore o entorno aqui de toda essa região. Sabemos que no passado a estação férrea teve uma série de problemas, e entendemos que quando a população se apropria dos espaços públicos, evitamos a má ocupação do mesmo — descreve Tatiane.

A revitalização tem investimento de R$ 7,7 milhões, sendo R$ 3,5 milhões do Programa Avançar no Turismo do Estado e o restante do município. O projeto prevê transformar o Largo da Estação Férrea em um ponto de lazer e cultura, com espaços como uma praça com a fonte luminosa, via exclusiva para os pedestres e o palco com arquibancadas. A implantação de iluminação em LED também está prevista.

A locomotiva

A novidade, adicionada posteriormente ao projeto, é uma locomotiva para ficar entre a biblioteca e o prédio da Secretaria da Cultura. Segundo o diretor de Projetos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Reinaldo Toscan Neto, a administração municipal busca um modelo antigo a vapor. Antes da instalação, o veículo deve passar por restauração - a contratação do serviço já está em análise.

— A locomotiva, por óbvio, como o carro-chefe. Com certeza, depois de restaurada, vai ser uma baita de um atrativo para o município — prevê Toscan.

A colocação da locomotiva é prevista para depois da conclusão da obra. A secretária da Cultura acrescenta que há um equipamento assegurado. Tatiane Frizzo também acredita que o monumento previsto trará um simbolismo importante para Caxias:

— Nós queremos justamente por tudo que este espaço representa para Caxias do Sul, com a chegada do trem em 1910 e o quanto isso impactou no avanço, no desenvolvimento da cidade. A ideia, sim, é que a gente traga uma locomotiva de verdade, não é uma réplica, e que ela esteja colocada aqui nesse espaço. Termos como uma espécie de monumento e também para realmente valorizar o que foi esse espaço, o que ele representou no passado e também o que ele representa no presente e no futuro.

Como estão as obras

Toscan descreve que, neste momento, está sendo feito o calçamento entre a Biblioteca Parque Largo da Estação e o prédio da Secretaria Municipal da Cultura, as estruturas dos poços para colocação dos mesmos, além de iniciar a troca da rede elétrica e restauração da caixa d'água elevada. As arquibancadas também foram iniciadas.

Segundo Toscan, também há detalhamentos da paisagem em andamento. Ao mesmo tempo, uma limpeza geral foi feita no Largo da Estação Férrea e a restauração do terminal graneleiro está praticamente concluída. Existe a expectativa de iniciar a construção do chafariz em fevereiro.

Por conta dos recursos disponibilizados, o projeto passou por alterações. A concha acústica não está mais prevista, mas está mantido um palco, com o planejamento futuro de construir uma cobertura para ele.

— Vamos ter uma arquibancada e lá embaixo vai ter uma laje de concreto para o pessoal fazer apresentações. Futuramente ali, vamos ter a ideia de fazer esse palco coberto, não seria uma concha acústica, mas um palco — descreve o engenheiro.

O acesso a esse parque será tanto pela Augusto Pestana quanto pela Rua Marechal Floriano. Toscan afirma que a maioria das residências que existem na Augusto Pestana também serão derrubadas, o que aumentará a visibilidade para o parque.

Cobertura na Praça das Feiras

Ao mesmo tempo que a revitalização do Largo da Estação Férrea inicia, a pasta tem outro projeto no horizonte. Ainda em fase inicial, a promessa é de uma cobertura na Praça das Feiras. Na última segunda-feira (10), Tatiane Frizzo esteve reunida com a deputada federal Denise Pessôa (PT) para tratar sobre o tema. A parlamentar caxiense garantiu uma emenda de R$ 1,2 milhão para o projeto.

— É um projeto, é importante dizer, embrionário, mas que nós queremos muito entregar para a cidade de Caxias do Sul. Nós entendemos o quanto uma cidade do porte de Caxias precisa de um espaço coberto, como uma praça coberta. Nós temos vários eventos que acontecem e que muitas vezes os produtores, os organizadores têm dificuldades, porque essas coberturas são extremamente caras e às vezes acaba inviabilizando alguns eventos — relata Tatiane, relembrando o clima do município.