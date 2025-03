Farroupilha tem dois projetos contemplados em programa de acesso asfáltico do governo do Estado

Farroupilha tem dois projetos incluídos no Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA), que teve as ordens de início das obras assinadas nesta quinta-feira (20) pelo governador Eduardo Leite (PSDB).

Estão contemplados os asfaltamentos de trechos da Avenida dos Imigrantes e da Rua Gerônimo Franceschini , na região do bairro Monte Verde, além de uma via paralela à RS-122 , na Linha Julieta. Juntas, as obras somam R$ 3 milhões e serão realizadas pela iniciativa privada, em troca de abatimento de 5% no ICMS.

O prefeito, Jonas Tomazini (MDB), esteve no Piratini para a assinatura do convênio e foi escolhido para falar em nome dos prefeitos. Farroupilha é o maior município da região administrado pelo MDB, partido do vice-governador, Gabriel Souza, e tem estreitado as relações com o Piratini.