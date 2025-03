Debate sobre o Imposto de Renda acirra os ânimos na Câmara de Caxias; veja esse e outros destaques da política

Um debate sobre o projeto de mudanças no Imposto de Renda, proposto pelo governo federal, acirrou os ânimos no fim da sessão da Câmara desta quinta-feira (20). O assunto foi levado à tribuna pelo vereador Bortola (PP), que ironizou o discurso de Elói Frizzo (PSB) do dia anterior , em que defendia o projeto e criticava contribuintes que utilizam holdings e outras estratégias para não pagar imposto.

Frizzo rebateu mais tarde, chegando a se referir a Bortola e Hiago Morandi (PL), que também havia entrado na discussão, como "hipócritas" . Bortola pediu a retirada do termo dos registros, mas Frizzo quis manter. O vereador do PP então ameaçou acionar o colega judicialmente.

Repreensão a falas machistas

O tema da violência contra as mulheres voltou ao plenário da Câmara nesta quinta-feira (20) a partir de críticas da vereadora Marisol Santos (PSDB) ao senador pelo Amazonas e colega de partido Plínio Valério. O parlamentar disse: "imagina vocês o que é ficar com a Marina (Silva) 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la? ".

Marisol leu uma nota de repúdio do PSDB Mulher, disse se orgulhar do posicionamento do partido e retomou a discussão ocorrida há uma semana em relação a falas do presidente Lula. Na ocasião, Marisol apontou divergências de tratamento em relação a falas de Andressa Marques (PCdoB) e declarações de Lula e Bolsonaro.