PL reúne bancadas estadual e federal para discutir eleição de 2026

Reunidos nesta segunda-feira (24), os deputados estaduais e federais do PL gaúcho discutiram os nomes que deverão compor a chapa majoritária na eleição de 2026. Para não dizer que foi "mais do mesmo", o partido indicou o ex-ministro e ex-deputado Onyx Lorenzoni para concorrer a uma das vagas ao Senado. A outra seria do presidente estadual, Giovani Cherini, que admite concorrer à reeleição como deputado federal, já que terá a missão de coordenar o processo eleitoral.