Papa Francisco faz primeira aparição pública e deixa hospital após 37 dias

O papa Francisco recebeu alta, na manhã deste domingo, do Hospital Gemelli, em Roma, onde estava internado havia 37 dias. Antes disso, ele fez uma rápida aparição na janela do quarto onde estava desde 14 de fevereiro.

O Pontífice deixou o hospital por volta das 8h (horário de Brasília) abanou aos fiéis e agradeceu.

— Obrigado a todos! — disse o Pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas sob a varanda, antes de deixar o estabelecimento.

O pontífice ainda arrancou gargalhadas da multidão ao localizar em meio aos fiéis uma mulher, carregando flores.

— Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas, muito bem — disse ele, com um leve sorriso.

Após voltar para casa, ele terá de manter alguns cuidados e ficar em repouso por dois meses. Ele terá de ser submetido a tratamentos de fisioterapia respiratória e exercícios de fala. Segundo a equipe médica, o Papa está com a voz afetada por conta do período prolongado em que recebeu auxílio de oxigênio. Não há prazo para que ele recupere a voz na totalidade.

O Papa vinha tratando problemas respiratórios agravados por pneumonia que afetou os pulmões. Ele está curado, conforme a Santa Sé.

Momentos críticos

Durante o período de internação, o Pontífice teve momentos em estado "crítico" e enfrentou crises respiratórias que geraram grande preocupação sobre sua saúde e estabilidade. Ele precisou do auxílio de ventilação mecânica não invasiva e oxigenação de alto fluxo, que foram sendo retiradas progressivamente.

Após tratamento intensivo e acompanhamento médico constante, a Santa Sé anunciou que o Papa apresentou progressos significativos nas últimas semanas, o que permitiu a liberação para Francisco continuar sua recuperação fora do hospital.

Primeira imagem divulgada

Primeira foto desde a internação mostrou o papa rezando no hospital. HANDOUT / VATICAN MEDIA

Durante seu período de internação, o Papa se manteve afastado do olhar público. Após um mês, em 16 de março, o Vaticano divulgou a primeira imagem do Pontífice no hospital.

A foto mostra o jesuíta argentino sentado e levemente curvado diante do altar de sua capela privada.

O Vaticano também divulgou um áudio do Pontífice no dia 6 de março. Com voz cansada e respiração entrecortada, ele agradeceu aos fiéis por suas orações:

— Agradeço, de todo o coração, as orações que vocês fazem pela minha saúde desde a praça (de São Pedro do Vaticano). Eu os acompanho daqui. Que Deus os abençoe. Que a virgem cuide de vocês. Obrigado! — disse.

A gravação feita pelo pontífice foi reproduzida na Praça de São Pedro do Vaticano, onde fiéis se reuniram para rezar todas as noites desde 14 de fevereiro.

Em sua mensagem do Angelus, enviada por escrito no dia 16 de março, ele escreveu que estava "atravessando um momento de provação" e que o "físico está fraco".