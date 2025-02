Estado de saúde do papa permanece "crítico, mas estável", informa o Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, hospitalizado por uma pneumonia nos dois pulmões, "continua crítico, mas estável", anunciou o Vaticano nesta terça-feira (25).

"O estado clínico do Santo Padre continua crítico, mas estável", indicou o Vaticano, acrescentando que "o prognóstico permanece reservado" e que "pela manhã, após receber a eucaristia, retomou seu trabalho".

No boletim médico anterior, divulgado na noite de segunda-feira, o Vaticano havia falado em uma "ligeira melhora".

Francisco recebeu na segunda-feira a visita de seu Secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e do bispo venezuelano Edgar Peña Parra, respectivamente o número 2 e 3 da Santa Sé.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro por bronquite, que depois evoluiu para pneumonia, uma infecção do tecido pulmonar.

O estado de saúde do chefe da Igreja Católica piorou no sábado, com "um ataque prolongado de asma" e problemas hematológicos que exigiram uma transfusão de sangue.