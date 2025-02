Papa Francisco tem pneumonia nos dois pulmões, afirma Vaticano

Papa está internado em Roma com problemas respiratórios. Tiziana FABI / AFP

O Vaticano informou, nesta terça-feira (18), que o papa Francisco foi diagosnticado com pneumonia bilateral, que afeta os dois pulmões.

O Pontífice de 88 anos, que está internado desde sexta (14) em Roma, passou por exames laboratoriais. Conforme o comunicado, a radiografia do tórax e a condição clínica de Francisco continuam a apresentar um quadro complexo.

Segundo o Vaticano, a infecção polimicrobiana exigiu o uso de antibioticoterapia com cortisona. A medida "torna o tratamento terapêutico mais complexo", diz o texto.

Ainda de acordo com o Vaticano, o Papa "está de bom humor".

"Esta manhã, recebeu a Eucaristia e, durante o dia, alternou o repouso com a oração e a leitura de textos. Ele agradece a proximidade que sente e pede, com coração agradecido, que se continue a rezar por ele", conclui o comunicado.

Velas foram colocadas em frente a hospital onde Francisco está internado. Filippo MONTEFORTE / AFP

Infecção polimicrobiana

As infecções polimicrobianas são causadas por diferentes bactérias atuando simultaneamente no organismo, podendo ser uma ação combinada com vírus, fungos e parasitas. Ou seja, essa condição não é considerada uma doença isolada, segundo Gazzana, mas sim um fator que pode complicar quadros já existentes.

Quando afeta as vias respiratórias, a infecção pode provocar sintomas como tosse, falta de ar, febre, fadiga e chiado no peito, semelhantes aos da pneumonia e de outras doenças respiratórias.

A diferença é que, nesse caso, diversos agentes atuam em conjunto, e não apenas os pneumococos — bactérias frequentemente associadas a infecções pulmonares, como a pneumonia. O papa Francisco já estava com bronquite, infecção que afeta os brônquios, vias aéreas que conduzem o ar para os pulmões.

Com a infecção polimicrobiana, a doença pode progredir e evoluir para sepse, infecção generalizada que pode levar o paciente ao óbito, em casos mais graves.

— O problema é que o papa Francisco tem problemas respiratórios recorrentes. Ele já tem os pulmões mais frágeis. Com isso, a capacidade respiratória fica reduzida. E ele não respondeu bem ao primeiro tratamento, isso também é preocupante — afirma o chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, Marcelo Basso Gazzana.

Histórico

O argentino Jorge Mario Bergoglio tem um histórico de problemas respiratórios recentes. Em 2023, ele foi diagnosticado com bronquite infecciosa e chegou a ser hospitalizado. Ele foi tratado com antibióticos e melhorou. No mesmo ano, ele teve uma inflamação pulmonar.