Milhares de focos

Incêndios florestais deixam 24 mortos na Coreia do Sul

Quatro bombeiros estão entre as vítimas, informa a imprensa local. Fogo afeta áreas do sudeste do país desde a última semana

25/03/2025 - 22h58min Atualizada em 26/03/2025 - 09h27min