O mundo boxe está de luto. Morreu nesta sexta-feira (21), o histórico pugilista norte-americano George Foreman, aos 76 anos. A morte, que não teve causa divulgada até então, foi anunciada pelas redes sociais do atleta: "partiu pacificamente [...], cercado por entes queridos".

Nascido em 1949, no Texas, Foreman teve uma ascensão rápida na carreira. Ele conquistou o ouro olímpico em 1968 , aos 19 anos.

Luta do século

Em 1974, Foreman e Muhammad Ali protagonizaram a "Luta do século". Eles se enfrentaram diante de 60 mil pessoas em Kinshasa, no antigo Zaire (atualmente República Democrática do Congo).