Após primeiro caso de raiva em morcego em Caxias do Sul, saiba o que fazer ao encontrar os animais em casa

Aparecimento destes animais ocorre frequentemente nesta época do ano. Marília de Sousa Pereira / Divulgação Vigilância em Saúde

Era fim da tarde do dia 27 de janeiro quando a psicóloga Suélen Vanassi, 35 anos, percebeu a presença de um visitante inusitado na sacada do apartamento onde mora, no bairro Panazzolo, em Caxias do Sul.

— Um morcego, carinhosamente apelidado de Batman — escreveu ela em uma rede social na semana em que encontrou o animal.

Apesar do bom humor, Suélen passou por momentos de apreensão com a “visita indesejada”. Ela relata que, como já haviam surgido outros casos de aparecimento de morcegos na região onde mora, decidiu não mexer no bicho e esperar que ele fosse embora. Porém, conforme Suélen, a preocupação também era em relação ao seu gatinho de estimação, o Otto.

— Ele (gato) estava atento. Instintivamente, tentava alcançar o morcego. Meu coração gelou. Será que ele encostou? Será que foi mordido? Esperei o morcego ir embora, pois minha sacada é aberta e ele teria por onde sair — afirma.

Morcego foi encontrado na sacada do apartamento de Suélen, no bairro Panazzolo. Suélen Vanassi / Arquivo Pessoal

No dia seguinte, imaginando que o animal tinha ido embora, a psicóloga tomou um susto. Ele permanecia dentro de casa. A apreensão ficou maior quando viu que o gatinho Otto estava ao lado do morcego. Como não sabia se os animais tiveram contato e com receio de que o morcego estivesse contaminado com raiva, Suélen tentou isolá-lo com um balde até a chegada da Vigilância Ambiental em Saúde, porém, o bicho escapou novamente. Ela acredita que o morcego tenha ido embora no final do dia 28 de janeiro.

Como a vacina contra a raiva do gatinho Otto estava vencida, Suélen precisou correr contra o tempo. O pet tomou outras duas doses da imunização, está bem e ficará sob observação da Vigilância Ambiental durante seis meses. Por segurança, a psicóloga também foi orientada a tomar quatro doses da vacina antirrábica.

— Foram dias tensos, estressantes e assustadores, mas que serviram de alerta, pois a raiva é letal e não tem cura — relata Suélen.

Otto recebeu doses da vacina contra a raiva da Vigilância Ambiental em Saúde. Suélen Vanassi / Arquivo Pessoal

Cuidados são essenciais

A situação pela qual Suélen passou traz um alerta importante. Tanto que, na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou que um morcego encontrado morto no pátio de uma casa em Caxias do Sul teve resultado positivo para raiva. Foi o morador de uma casa entre os bairros Santa Lúcia e Vinhedos que entrou em contato com a Vigilância Ambiental, que fez o recolhimento.

Em 2025, 27 animais já foram encaminhados para análise ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, que é o laboratório estadual de referência em raiva. Em 2024 foram dois infectados de um total de 72 analisados. A raiva não é registrada em humanos no Estado desde a década de 1980. Ainda assim é preciso cuidado, já que o risco de transmissão é alto e ocorre por meio da saliva do animal.

O diretor técnico da Vigilância Ambiental em Saúde, médico veterinário Rogério Poletto, destaca que o aparecimento destes animais ocorre frequentemente nesta época do ano, pois eles ficam mais ativos com o calor. Eles buscam a zona urbana devido à abundância de alimento, como cupins, baratas, mosquitos e mariposas, e têm seus filhotes. Conforme os recém-nascidos se tornam aptos a voar, inicia-se a migração de saída da cidade, que ocorre a partir de fevereiro.

— É preciso fazermos esse alerta à população de que existe, sim, um perigo. Por isso recomendamos que as pessoas não peguem esses animais com as mãos, que não toquem neles, pois há a possibilidade de estarem doentes com raiva — alerta Poletto.

Assim como no caso do gatinho da psicóloga Suélen, Poletto orienta que a população mantenha os animais domésticos vacinados contra a raiva, pois cães ou gatos podem caçar os morcegos.

— Se os animais tiverem contato com um morcego contaminado, eles podem adoecer também. Então, a gente recomenda que quem tem animais de estimação que os vacine contra a raiva e que mantenham a imunização em dia — diz.

Caso ocorra qualquer tipo de contato sem proteção com os morcegos, é preciso lavar com água e sabão o local atingido e procurar uma unidade básica de saúde (UBS) para tratamento preventivo contra a raiva. O contato com a Vigilância Ambiental em Saúde é pelo telefone (54) 3901-2503.

A Vigilância Ambiental deve ser acionada quando aparecerem:

Morcegos fazendo voos diurnos (o animal saudável tem hábitos noturnos)

Morcegos caídos no chão, em sacadas, pátios ou dentro das residências (quartos, banheiros…)

Morcegos que tiveram contato com cães ou gatos (caçados por esses animais) ou com humanos

O que fazer quando encontrar um morcego