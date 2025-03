Com salários a partir de R$ 2,4 mil, FAS de Caxias lança concurso para educador social e recepcionista

A Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul lançou, nesta quarta-feira (26), um edital de concurso público para os cargos de recepcionista e educador social. Os salários vão de R$ 2.401,94 até R$ 5.824,35.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril no site da RHS Consult . A taxa de inscrição é de R$ 60 para o cargo de recepcionista e de R$ 90 para o cargo de educador social.

Para o cargo de educador social a exigência é de Ensino Médio completo, enquanto que os candidatos ao cargo de recepcionista precisam ter o Ensino Fundamental. As regras do concurso podem ser consultadas no site da inscrição ou pelo site da Fas.