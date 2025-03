Com salários que chegam a R$ 10.808,79, concurso da prefeitura de Caxias recebe inscrições até domingo 

Até domingo (30), a prefeitura de Caxias do Sul recebe inscrições para o concurso n° 01/2025. O certame contempla os cargos de auxiliar de infraestrutura, auxiliar de saúde bucal, eletricista, engenheiro civil, fiscal municipal, médico em diversas especializações, professor em diversas áreas, secretário de escola e técnico em radiologia. A inscrição deve ser realizada no site Legalle Concursos.

Durante a validade do concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência e 10% aos candidatos afrodescendentes. Caso o candidato queira concorrer a uma dessas vagas, deverá assinalar a opção desejada no ato da inscrição e observar as demais orientações contidas no edital.