Projeto Jornalista Por Um Dia abre inscrições para estudantes da Serra

As inscrições para o projeto Jornalista Por Um Dia abrem nesta segunda-feira (24) para estudantes da Serra, com idades entre seis e 17 anos. A iniciativa do Grupo RBS premiará os melhores trabalhos produzidos com diplomas e troféus. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto.

Para a seleção dos trabalhos, serão contempladas as categorias dos seis aos nove anos, dos 10 aos 13 e a estreante categoria dos 14 aos 17.

Para a participação, os "focas", nome dado aos jornalistas iniciantes na profissão, devem produzir reportagens, fotografias, charges, tirinhas de histórias em quadrinhos ou desenhos relacionados aos temas de mobilidade, tecnologia, educação e sustentabilidade. O mote da campanha é o O futuro que queremos. O aluno também poderá adicionar ao trabalho um vídeo. Confira no regulamento as regras para o envio.

As produções devem ser compatíveis com as editorias do jornal Pioneiro, tais como política, economia, região, esportes, polícia, mundo, cidade, geral, saúde, educação, variedades, cultura, lazer, turismo, moda, entre outros.

Os 100 melhores trabalhos serão publicados em um caderno especial no dia 13 de novembro. Os autores dos três melhores vídeos do concurso, um de cada faixa etária, terão seu vídeo veiculado na RBS TV Caxias. No mesmo dia ocorre o evento de reconhecimento dos vencedores, na Sede Recreativa da Fundação Marcopolo em Caxias do Sul. Cada um dos 100 ganhará um diploma e os três melhores de cada categoria também receberão troféus.

Conforme o regulamento, a escolha dos melhores trabalhos será dividida da seguinte forma: a primeira categoria, dos seis aos nove anos, terá 40 trabalhos selecionados, a segunda categoria, dos 10 aos 13, também terá 40 escolhidos, e a terceira categoria, dos 14 aos 17, terá 20 trabalhos selecionados.

Caso a terceira categoria não atinja as 20 produções escolhidas, a quantidade que restar será dividida proporcionalmente na primeira e segunda categorias.

Critérios de produção

Cada um dos interessados deve estar matriculado em uma escola estadual, federal, municipal ou privada da Serra. Os trabalhos devem ser feitos de forma exclusiva e integral pelas crianças e adolescentes participantes.

As produções de texto devem ser digitadas e conter até 30 linhas. No caso de fotografia, o formato entregue deve ser JPEG, ter tamanho de até 3MB e ser entregue com o nome do participante que fez o registro. As charges precisam ter o tamanho mínimo de 12 centímetros de largura e 9 centímetros de altura. A produção daqueles que fizerem tirinhas de histórias em quadrinhos deve ter de dois a quatro quadros. No caso dos desenhos, a produção é livre. Os vídeos devem ser encaminhados na horizontal para o e-mail foca@pioneiro.com. O tamanho mínimo é de 720p e vídeos de até um minuto.

Os participantes devem preencher cupons informando dados como nome completo, endereço, cidade, telefone, e-mail (caso tenham), nome e série da escola onde estão matriculados e o envio do trabalho produzido. Os cupons estarão disponíveis no site, nas páginas do jornal impresso ou podem ser retirados presencialmente na sede do Grupo RBS em Caxias do Sul, na Rua Bento Gonçalves, 1.563, no Centro.

Jornalista Por Um Dia

Criado em 1994, o projeto foi reconhecido pela Associação Mundial de Jornais como um dos melhores programas do planeta na formação de jovens leitores. A cada ano, cerca de três mil trabalhos são enviados por estudantes de diferentes escolas.