Casal de idosos sequestrado em Gravataí é resgatado após mais de 24 horas em cativeiro 

Vítimas foram encontradas em cativeiro no município de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil resgatou, nesta quarta-feira (26), um casal de idosos que havia sido sequestrado, em Gravataí, na Região Metropolitana. Eles foram mantidos em cativeiro por mais de 24 horas no município de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Os criminosos teriam contatado familiares das vítimas solicitando R$ 1 milhão para o resgate.

Quatro pessoas foram presas, suspeitas do crime, incluindo uma funcionária do casal. Outros dois homens, detentos da Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC), foram identificados como os autores das ligações que pediam resgate.

A polícia ainda acredita que ao menos mais cinco ou seis pessoas estejam envolvidas. Ninguém ficou ferido e nenhum valor foi repassado.

O sequestro

De acordo com a investigação, no início da tarde de terça-feira (25) as vítimas, ambas de 69 anos, saíram do estabelecimento comercial que possuem e se deslocavam para casa, quando foram abordadas por criminosos. Eles foram levados para um cativeiro na área rural de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte.

O casal foi localizado e resgatado depois de 24 horas. O trabalho teve a participação da Delegacia de Roubos e Extorsões (DR) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), Brigada Militar, Polícia Penal e Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Ligações de dentro de penitenciária

Com o início da investigação, a polícia conseguiu identificar e abordar um dos envolvidos. Além disso, confirmou a participação de um casal que o acompanhava. Os três foram presos em flagrante.

Na sequência, a polícia identificou que as ligações nas quais os criminosos pediam valores aos familiares das vítimas foram realizadas dentro da PMEC. Após buscas, a Polícia Penal encontrou um aparelho celular na cela dos investigados.

Com a análise de imagens do circuito interno de monitoramento da empresa das vítimas, foi observada atitude suspeita de uma das funcionárias e, posteriormente, identificada relação com os outros suspeitos.

A mulher foi presa em flagrante pois, segundo a polícia, teve "efetiva e importante atuação para que fosse possível o arrebatamento das vítimas na data de ontem".

Leia Mais Jovem de 16 anos encontrado morto em Caxias do Sul pode ter sido arrastado pelo chão, segundo a polícia

As ações realizadas pela polícia durante a madrugada motivaram os outros envolvidos, que mantinham o casal como refém, a abandonarem as vítimas no cativeiro, conforme o delegado João Paulo Abreu, da Delegacia de Roubos.

Investigação continua

O veículo utilizado no crime foi localizado e apreendido ainda na terça. O carro já passou por exames realizados pelo IGP, assim como o local do cativeiro.

A investigação continua com a análise de documentos e dispositivos telefônicos, entre outras medidas. A polícia afirma que informações sobre o crime podem ser repassadas pelo telefone 0800 510 2828.