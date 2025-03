Suspeito foi preso na zona sul de Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

O homem que efetuou os disparos que mataram a jovem Julia Fagundes Cabreira, 20 anos, na tarde desta sexta-feira (28) na Vila Planetário, bairro Santana, em Porto Alegre, afirmou de forma informal à polícia, que o alvo dos tiros era um outro homem que estava próximo da vítima. Esse homem, de acordo com a 2° Delegacia de Homicídios, é ligado ao tráfico de drogas da região e teria matado um familiar do atirador no ano de 2022.

O autor dos tiros foi preso, logo após o crime, na Vila Ecológica, bairro Cristal, também em Porto Alegre. Ele está em triagem no Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), onde passará por audiência de custódia e depois encaminhado ao sistema prisional.

O suspeito tem diversos antecedentes como roubo (seis vezes) e receptação, além de ter vínculo com o crime organizado. e conforme a Polícia Civil, havia saído da prisão na última segunda-feira (24). A arma do crime não foi encontrada.

Julia trabalhava como recicladora de resíduos. Ela não tinha antecedentes criminais, e segundo o delegado André Luiz Freitas, não tinha nenhuma ligação com o homem que seria o alvo dos tiros.

O velório ocorre no Cemitério Santa Casa e o sepultamento está previsto para às 17h deste sábado (29), no mesmo local.

Como foi o crime

Segundo a Polícia Civil, um homem chegou à Rua Santa Terezinha de bicicleta em direção à Rua 10, parou e efetuou diversos disparos com uma pistola calibre 9 milímetros. O alvo do ataque seria um homem que estava ao lado da vítima. O fato aconteceu no começo da tarde de sexta-feira (28).

Julia chegou a ser atendida no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Irmão da jovem também foi morto por engano na mesma região

O estudante Rodrigo Fagundes Cabreira, 16 anos, irmão de Julia, iniciaria um estágio no Palácio da Polícia em 18 de março de 2022, em Porto Alegre. No entanto, os planos do jovem foram interrompidos definitivamente por um grupo armado que executou um ataque a tiros no beco da Rua 3, localizado entre as ruas Jacinto Gomes e Santana, na Vila Planetário, na noite de 17 de março daquele ano. Rodrigo morreu na hora e outros dois homens foram baleados e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro.