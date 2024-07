Forqueta Cultural Notícia

Em agosto, a Magia dos Filós chega ao salão da Capela São João Batista, no interior de Caxias do Sul

A animação do evento fica por conta do Grupo Felice Personne, com participação especial do Grupo Náni. Para participar, basta levar alguma comida ou bebida para ser compartilhada

30/07/2024 - 08h00min