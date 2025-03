Bom Dia! Acordando aos poucos... Com o coração agradecido... Amanhece o último dia do mês de fevereiro... Um mês um pouco mais curto, mas repleto realizações... Que a vida siga plena neste ano que muito promete... A normalidade é o melhor jeito de viver... Feliz dia!

"Hoje, saúdo a coragem dos recomeços, a força transformadora da fé e a esperança que ela traz." (Rosi Coelho).

Os endereços até podem mudar, mas a vida acontece de forma similar em todos os recantos do universo. Recomeçar talvez seja a atitude mais frequente e a mais exigente. São muitas as surpresas que encontramos nos diferentes caminhos. Os bons acontecimentos nos fortalecem para seguir em frente. As dificuldades, em algumas situações, nos amadurecem e nos ensinam os segredos da vida. O certo é que nem tudo segue o roteiro que imaginamos.

Algumas histórias tomam rumos inesperados, caminhos se fecham, e o que parecia certo se desfaz no tempo. Ainda assim, há sempre um novo ponto de partida esperando para ser vivido. Recomeçar pode parecer assustador, mas é também uma prova de que seguimos em frente, de que a vida não para e de que sempre há algo mais a ser construído. A fé é o impulso que nos permite seguir adiante quando tudo ao redor parece incerto. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que cada passo dado, mesmo hesitante, nos leva para onde precisamos estar. Ela nos sustenta nos momentos difíceis e nos lembra de que as quedas não são o fim, apenas partes do aprendizado.

Quem confia sabe que o tempo certo chega, que as portas certas se abrem e que, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, há uma luz que guia. A esperança é o que nos mantém firmes enquanto o futuro ainda se desenha. Ela nos sussurra que dias melhores virão, que há novas possibilidades, que a transformação acontece quando menos esperamos.