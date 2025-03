Level Cult promove maratona de Carnaval e festa com transmissão da cerimônia do Oscar

A programação segue até o domingo da próxima semana (9) para quem quiser curtir a folia carnavalesca. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Carnaval vai ser longo na Level Cult, tradicional casa de festas LGBTQIA+ de Caxias do Sul. Isso porque a programação da folia começa já nesta sexta-feira (28) e segue até o domingo da próxima semana, dia 9 de março.

O pontapé inicial será nesta sexta, com o Aquece Maratona de Carnaval, numa parceria da Level com o Bar Janela. Os DJs Fran, Mari Alencastro, Estrela Dinn e Naomi Lu vão aquecer o público para os cinco dias de festa da programação. Será no Janela Bar (Rua Mal. Floriano, 1.181), às 19h, com entrada franca.

Ainda na sexta, a folia segue na Level com a festa Ginga, já conhecida pelos sets cheios de brasilidade. Na pista, vai rolar discotecagem com Mari Alencastro, Tati Daros, Pedro Cavare, Zero Defato e Damian Suazo. Ingressos a R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na hora).

No sábado (1º), a festa Pop Scream Fantasy terá apresentação do performático DJ porto-alegrense MadBlush, além de Estrela Dinn, Naomi Lu, Fran, Armanet e Saulo Campagnolo. O público é convidado a ir fantasiado. Ingressos a R$ 25 (antecipado) ou R$ 40 (na hora).

No domingo (2), a festa continua com a Laje Fugidos do Armário. Serão 10 DJs nas pistas da casa. Mas a novidade é que também será transmitido o Oscar 2025, em que o longa brasileiro Ainda Estou Aqui concorre a melhor filme e melhor filme internacional, melhor atriz (para Fernanda Torres). A festa começa às 21h. Ingressos a R$ 20 (antecipado) ou R$ 30 (na hora).

A segunda-feira (3) será de folga na Level, mas na terça (4), a festa Ainda Estamos Aqui terá performances dos DJs Giu Muniz, Cássio Motta, Polli e Estrela Dinn. O evento começa às 23h e os ingressos custam R$ 15.