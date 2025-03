NBA: Stephen Curry tem jogo de 56 pontos, e Lakers vencem mais uma com LeBron James e Luka Doncic

Esta foi a quinta vitória consecutiva da franquia, que ocupa o sétimo lugar na Conferência Oeste, com campanha 32-27. O Magic também está na sétima posição, só que no Leste, tendo 29-32 de retrospecto.

Paolo Banchero foi o melhor jogador do Magic, com 41 pontos, mas não bastou para vencer. Curry acertou 12/19 bolas de três pontos, feito que já havia repetido duas vezes na carreira.

Lakers vencem com LeBron James e Luka Doncic inspirados

LeBron foi o cestinha , com 33, além de 17 rebotes. Doncic também teve um duplo-duplo, com 21 pontos e 13 rebotes. Destaque também para Austin Reaves, que marcou 23 pontos.

Do outro lado, Anthony Edwards teve uma noite pouco inspirada e contribuiu com apenas 18 pontos. Os Wolves estão em oitavo no Oeste, com 32 vitórias e 28 derrotas.