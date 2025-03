A uma semana do início da Festa das Colheitas, em Caxias, confira 10 motivos para visitar o evento

Museu da Festa Nacional da Uva (Casa 1) e Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp (Casa 2) são novidades nesta edição. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Não faltarão atrações para toda a família durante a 4ª Festa das Colheitas, que será realizada entre os dias 7 e 23 de março, nas sextas-feiras, sábados e domingos, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Com o tema A cultura italiana transformada em festa, o segundo maior evento comunitário do município integra o calendário de comemorações aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, celebrados em 2025.

A programação é gratuita, porém sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul. A expectativa da organização é de que 80 mil pessoas visitem a Festa das Colheitas, que contará com 46 famílias de agroindústrias familiares, 85 expositores e 20 pontos de gastronomia, além de vinícolas e diversas atrações artísticas e culturais.

— A comunidade pode esperar uma festa muito alegre. Em vários momentos, os visitantes serão impactados com essa questão dos 150 anos da imigração italiana e dos legados que a gente foi construindo e rememorando ao longo da nossa cultura e que estão vivos até hoje — destaca a diretora-executiva da Festa da Uva, Carla Pezzi.

A Festa das Colheitas também serve como vitrine e preparação para a Festa da Uva de 2026, como frisa Carla:

— Ela tem esse intuito de ser uma festa italiana, de valorizar o nosso colono e mostrar a cultura dos nossos antepassados. Aí, em 2026, a Festa da Uva será uma festa notável, pois será o ano em que ela completa 95 anos de história. Então, temos um compromisso enorme de fazer uma festa linda. Queremos que, dentro do nosso calendário turístico, as pessoas sempre tenham motivos para vir para a Serra na época da vindima.

Dez motivos para visitar a Festa das Colheitas:

1. Museus nas réplicas:

A Festa das Colheitas marcará a abertura de dois museus. O Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp, que até então funcionava em Forqueta, ocupará a casa 2 das Réplicas. Já o Museu da Festa Nacional da Uva será inaugurado na casa 1.

Conforme a historiadora e museóloga Fabiana Santos, o Museu da Uva e do Vinho irá proporcionar aos visitantes um passeio pela linha do tempo da indústria vitivinícola no município, além de apresentar momentos representativos da identidade cultural dos imigrantes italianos e seus descendentes. Já o Museu da Festa Nacional da Uva contará com um acervo que destaca a trajetória do evento desde o seu início, na década de 1930.

Os museus funcionarão para além do período de Festa da Uva e Festa das Colheitas. Os espaços poderão ser visitados de terça a domingo, das 10h às 16h.

2. Gastronomia:

Muitas opções de comida típica italiana estarão disponíveis aos visitantes, como: café colonial, buffet de sobremesas italianas, pizza, galeto, massa, tábuas de frios, polenta brustolada, pastel de polenta, além de opções de fast food. Haverá também um local com aulas práticas, chamado Cozinha da Nona, do Senac, onde as as pessoas vão poder se inscrever gratuitamente para aprender várias receitas da nossa culinária.

3. Filó cênico com Miseri Coloni e Girotondo:

Com duas edições, nos dias 8 e 14 de março, às 20h, no Palco Principal, a atração reunirá teatro, música ao vivo e gastronomia. Com direção cênica de Fábio Cuelli, o filó contará, também, com a participação da rainha Lizandra Mello Chinali e das princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, da Festa da Uva de 2024, narrando fatos importantes dos 150 anos da Imigração Italiana.

4. Exposição dos 150 Anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul:

Contará a história da Imigração Italiana com vídeos, fotos e peças de museu, localizada em frente ao Consulado Italiano, que terá um espaço contando a saga dos imigrantes do Porto de Gênova até a chegada no Estado.

5. Praça das Colheitas e Espaço dos Distritos:

Haverá exposição de hortifrutigranjeiros produzidos na região, além de atrações como Tchacola Talian, uma oportunidade de conversação em Talian, e apresentações artísticas dos distritos de Caxias do Sul, que também irão expor o seu artesanato e vender seus produtos agrícolas direto ao consumidor, como uva, beterraba, cenoura, repolho, couve-flor, brócolis, morango e maçã, todos frescos, colhidos nos dias do evento.

6. Feira da Agroindústria Familiar e Feira Multissetorial:

46 agroindústrias familiares estarão na Rua da Agroindústria. Além disso, a Feira Multissetorial contará com artigos da cultura gaúcha, além de itens de cama, mesa e banho, móveis, e confecções como lã, malha, couros. O local também vai oferecer aos visitantes informações sobre energia solar e cidadania italiana, entre outros.

7. Jogos coloniais:

Aos sábados e domingos, às 15h, no pórtico de entrada do Parque de Eventos da Festa da Uva, os visitantes serão convidados a participar de atividades como corrida de carriola, mini 48, corrida do saco, arremesso de milho, entre outras modalidades. Os vencedores receberão brindes.

8. Exposição de máquinas e soluções agrícolas:

A exposição, que promete ser uma das grandes atrações da Festa das Colheitas, mostrará ao público as novidades do setor agrícola, a inovação e a tecnologia do meio rural, permitindo ao agricultor conhecer máquinas e equipamentos. Serão 10 expositoras no Pavilhão 1.

9. Parque de diversões:

Entretenimento para toda a família, com atrações para crianças e adultos como kamikaze, crazy dance, mini montanha russa, carrinho bate-bate, brinquedos infláveis, touro mecânico e um circuito inflável especial.

10. Shows:

No palco principal, os destaques são para as Italianas no Brasil com Thaina e Thairine, Grupo Girotondo, Os Gaudérios – Grupo Cultural de Artes Nativas, Os Bertussi, Show Ítalo Gaúcho com Grupo Sanfonaço, Zo Scarpon, Mafalda Minnozzi, peça teatral Radicci e Genoveva e encerramento do evento com Espedito Abrahão e Os Campeiros.