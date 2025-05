Bom Dia! Acordando com muitas lembranças... O dia das mães é inspirador... Que em todos os dias possamos ser agradecidos: esta é a prece que as mães merecem... Então, uma nova semana, com ânimo e muita fé... Que bom ver os primeiros passos de nosso Papa Leão e suas significativas palavras... Feliz semana!

"O sapato que serve bem em uma pessoa aperta em outra. Não existe uma receita de vida que funcione para todos." (@passarinhos_no_telhado).

Ganhar sapatos novos era uma verdadeira festa. Não tenho lembrança de ter ganhado sapatos novos, pois eu era o terceiro dos meninos da família. A prática era praticamente a mesma em todas as famílias: um passava o calçado para o outro, conforme os pés iam crescendo. Para além dos sapatos, a vida nos pede uma atenção especial: nem tudo o que serve para todos. Às vezes, olhamos para o outro e nos perguntamos por que a vida dele parece mais leve, mais certa, mais resolvida. Mas esquecemos que cada passo é moldado por histórias que não se veem à primeira vista. O que serve bem ao outro pode nos ferir, e aquilo que nos conforta pode não fazer sentido algum para mais ninguém. A existência não vem com manual de instruções, porque a alma de cada um é única, e por isso também são únicos os caminhos, os enfrentamentos, os ritmos. Há quem avance com rapidez, há quem precise de pausas longas. Há quem busque estabilidade, e há quem precise do vento para continuar vivendo. Respeitar essa diversidade é sinal de maturidade e também de liberdade interior.

Ninguém pode ditar o modelo certo de felicidade, porque ela floresce onde há coerência entre o que se vive e o que se acredita. É preciso deixar de lado a urgência de querer respostas prontas e, com humildade, experimentar o que realmente faz sentido para si. Caminhar com os próprios sapatos, mesmo que não sejam os mais bonitos, é sempre melhor do que se espremer em moldes que não acolhem nossa verdade. E quem encontra conforto na própria medida vive com mais paz, mais leveza, mais gratidão.

A vida não precisa ser igual para fazer sentido. Pelo contrário, é na delicada arte de assumir o que se é, com coragem e autenticidade, que a beleza real se revela. Que possam encontrar sempre a melhor disposição para caminhar com os pés que temos e com os sonhos que calçam a alma.