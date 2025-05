Dona do famoso guaraná gaúcho, Fruki abrirá seu 10º centro de distribuição

Centro de distribuição fica em Santa Maria, na Região Central. Fruki / Divulgação

A mais famosa fabricante de bebidas do Rio Grande do Sul — especialmente pelo seu guaraná —, a Fruki está inaugurando seu 10º centro de distribuição. A unidade fica em Santa Maria, como a coluna antecipou ainda no ano passado, com foco em atender 20 municípios. Até então, a empresa vinha operando em uma estrutura temporária.

— Agora, a Fruki chega "de verdade" à Região Central. Para nós, é muito importante estar perto do cliente, com quem temos um relacionamento de confiança e para quem precisamos ter um nível de serviço muito bom — disse à coluna a presidente da Fruki, Aline Eggers, ao contar a novidade.

Com obra de alguns meses, a estrutura foi adaptada de um antigo espaço logístico do grupo Petrópolis. No total, são 2,5 mil metros quadrados de área.

Com 101 anos, a Fruki tem centros de distribuição também em Santo Ângelo, Pelotas, Farroupilha, Canoas (o maior), Osório, Lajeado (onde fica a sede da empresa), Paverama (cidade da nova fábrica), Biguaçu (SC) e Blumenau (SC). Também no ano passado, a alta demanda fez a Fruki antecipar a ampliação da fábrica recém-inaugurada em Paverama. Com R$ 130 milhões, instalou uma nova linha de produção de 52 mil garrafas por hora. A capacidade total passou a 820 milhões de litros por ano. O portfólio já tem do tradicional guaraná até a água mineral saborizada, passando por sucos, energéticos e cervejas.

Aline Eggers, presidente da Fruki, na linha de produção da nova fábrica, em Paverama. Giane Guerra / Agência RBS

