Espaço Cultural Akácio Camargo apresenta “Deixa a Dança te Levar” em duas noites em Caxias do Sul

Da liberdade à coragem de encarar o palco, a dança leva público e bailarinos a compartilhar sentimentos e sensações. Deixar que essa forma de expressão cumpra o que promete é a proposta do novo espetáculo do Espaço Cultural Akácio Camargo, que será apresentado terça-feira (13) e quarta-feira (14), no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul.