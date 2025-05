Com espetáculo Pai Guaíba, Bataclã FC se apresenta nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

O grupo combina música, poesia e performance para sensibilizar e instigar o público a refletir sobre o Brasil de hoje, suas desigualdades e sua riqueza cultural. Jeff Granja / Divulgação

O Teatro Sesc Caxias do Sul recebe, nesta quinta-feira (15), às 20h, o grupo Bataclã FC, com o show Pai Guaíba, dentro do Circuito Sesc de Música. A apresentação provoca o público a pensar em questões urgentes da contemporaneidade, como o racismo ambiental, a sustentabilidade e as contradições da estrutura econômica brasileira, tudo isso, por meio de uma sonoridade ímpar, que mistura rock, samba, hip hop, funk, ritmos latino-americanos e sons da cultura popular.

Com 28 anos de trajetória e reconhecido pelo Selo Cultura Viva do Ministério da Cultura desde 2011, o Bataclã FC é referência na produção artística com engajamento social. No palco, o grupo entrega um espetáculo que combina música, poesia e performance, buscando sensibilizar e instigar o público a refletir sobre o Brasil de hoje, suas desigualdades e sua riqueza cultural.

A turnê da banda circulará por cinco cidades do Rio Grande do Sul ao longo deste mês, em uma parceria com o Sesc/RS. A classificação é livre.

O grupo é composto por Sandro Gravador (sopapo e repinique), Duke Jay (toca-discos e voz), Danilo Marcondes (baixo), Angelo Primon (guitarra, voz e violão), Marcelo Corsetti (guitarra), Pingo Borel (percussões e dança), e Richard Serraria (poesias em voz).

O repertório conta com músicas, como Pachamama Revolução, Pai Guaíba, Menino Pandeiro, Quem é dusmeu vem junto, entre outros sucessos. O show contará ainda com a participação especial de artistas caxienses, como as bonecas Andarilhas do Quilombo do Sopapo, da dançarina Vanessa Carraro, do rapper Chiquinho Divilas e do trumpetista Beto Scopel.

