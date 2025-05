Do cafofo na Rua Pinheiro Machado à livraria na Dr. Montaury, fundadores da Do Arco da Velha narram os bastidores de 20 anos de história no Órbita Literária

Guilherme Martinato e Germano Weirich, com 20 e poucos anos, num “cafofo” na Rua Pinheiro Machado, onde nasceu o embrião da livraria. Acervo pessoal / Divulgação

Há pouco mais de 20 anos, os primos Guilherme Martinato e Germano Weirich andavam pra lá e pra cá carregando caixas e mais caixas de livros usados. A ideia era fazer daquilo um negócio. Antes de um espaço para acolher a livraria, contudo, eles guardavam o acervo em um depósito, carinhosamente apelidado de “cafofo”. Por isso a escolha de duas fotos emblemáticas e históricas dessa postagem.

Leia Mais Do Arco da Velha contabiliza mil eventos literários realizados em 20 anos

Na primeira (acima), flagra dos primos no dito cafofo. E logo a seguir (aqui abaixo), Germano e Guilherme checando o projeto para ajustar os últimos detalhes antes da inauguração da livraria, que ocorreu no dia 11 de maio de 2005, com lançamento de uma nova edição de Vitrola dos Ausentes, obra mais aclamada do escritor Paulo Ribeiro, que viria a ser o patrono da 23ª Feira do Livro de Caxias do Sul, dois anos depois, em 2007.

Germano e Guilherme verificando os últimos detalhes do projeto para a inauguração da livraria, em 2005, que ficava na Rua Os Dezoito do Forte, no centro de Caxias do Sul. Acervo pessoal / Divulgação

Parte dessa história, entre recordações de eventos memoráveis, fofocas do passado, relatos de um certo exagero etílico e contemplações metafísicas em meio a tantas presenças ilustres, será pauta no encontro desta segunda-feira do Órbita Literária, justamente na Livraria Do Arco da Velha. Aliás, uma parceria que já dura 12 anos.

Pois bem, a ideia é que o Guilherme, CEO Do Arco, do Café da Velha e da Desdobra Editora e, o Germano, coordenador editorial da Belas Letras, revisor e tradutor, tenham a coragem de abrir o baú que revela o lado B da livraria, que, inclusive, tem um belo capítulo sobre a criação do Bloco da Velha.

Enfim, chega cedo e te aprochega, porque o papo não tem hora para acabar.

Programe-se