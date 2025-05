O mal não tem toda a força que imaginamos

O mal pode até fazer barulho, mas sua raiz é frágil e sua permanência depende do esquecimento do bem. Já o bem, mesmo quando calado, permanece. Ele se esconde em atitudes silenciosas, em mãos estendidas, em abraços que não perguntam, apenas acolhem. O bem não precisa ser exibido, pois é essência.

Quando cultivado, ele transforma tudo ao redor, sem alarde, mas com profundidade. Há quem se canse diante da insistência do mal, mas basta um único coração decidido a fazer o bem para que a cura comece. Não é uma cura imediata, tampouco visível aos olhos impacientes, mas ela acontece, como semente que germina no tempo certo. Em momentos difíceis, recordar a existência do bem é um respiro para a alma.