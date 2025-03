Filme brasileiro que concorre ao Oscar já levou mais de mais de 20 mil espectadores aos cinemas, em Caxias do Sul

Filme dirigido por Walter Salles tem no elenco Selton Mello e Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz. Alile Dara Onawale / Divulgação

O filme brasileiro que concorre a três estatuetas no Oscar 2025 ainda está em cartaz em Caxias do Sul, quase quatro meses depois da estreia no GNC Cinemas (Shopping Villagio) e Cinépolis (Bourbon Shopping).

Ainda Estou Aqui começou a ser exibido nas salas de cinema do município em 7 de novembro do ano passado. Até quarta-feira (26), mais de 15 mil espectadores assistiram ao filme no GNC e, mais de 6 mil, no Cinépolis.

— A decisão de manter ou não um filme sempre vai depender do interesse do público, ou seja, mantendo uma boa média continuamos exibindo. Obviamente, a questão do Globo de Ouro de melhor atriz (para Fernanda Montenegro) e a indicação ao Oscar aumentam a curiosidade e prolongam esse período — justifica Marcelo Finger, gerente geral do GNC Cinemas.

Baseado no livro homônimo do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, o pano de fundo do filme é o início da década de 1970, quando o Brasil enfrentava o endurecimento da ditadura militar.

No Rio de Janeiro, a família Paiva —Rubens, Eunice e seus cinco filhos — vivia à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice então é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Dirigido por Walter Salles, o filme já conquistou 38 prêmios desde sua estreia, no Festival de Veneza, em setembro de 2024, onde foi aplaudido por 10 minutos ininterruptos, recebendo o troféu de melhor roteiro.