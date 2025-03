Festa das Colheitas terá Filó Cênico Cultural como novidade em sua quarta edição, em Caxias

Filó Cênico Musical reúne artistas dos grupos Miseri Coloni e Girotondo Cali Troian / Divulgação

Os visitantes da 4ª Festa da Colheita, que ocorre em Caxias do Sul entre os dias 7 e 23 de março, poderão sair do Parque da Festa da Uva com a sensação de que estiveram em alguma das muitas comunidades coloniais de Caxias do Sul e região. Isso porque o evento terá, entre as novidades de sua programação artística, a realização do Filó Cênico Musical, reunindo 17 artistas no palco, sob a direção de Fábio Cuelli, que também assina a dramaturgia do espetáculo.

Com duração de 45 minutos, o espetáculo será apresentado gratuitamente no palco principal do Centro de Eventos da Festa da Uva, em duas oportunidades: no dia 8 de março, sábado, e no dia 14 de março (sexta-feira), sempre às 20h. Os visitantes terão apenas o custo com a alimentação, caso queiram consumir algo entre as variadas opções gastronômicas disponíveis.

A montagem reúne os grupos locais Miseri Coloni e Girotondo, que irão apresentar cantorias, contar histórias e dançar à luz de lamparinas, remetendo o público a uma acolhedora e saborosa festa de interior na colônia italiana. Haverá ainda a participação do trio de soberanas da festa da Uva, a rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho, cumprindo uma função mais narrativa, mas também cênica dentro do espetáculo.

- O Filó Cênico Musical busca resgatar o espírito acolhedor e festivo dos filós, recriando a atmosfera de celebração que marcou a construção das primeiras colônias. Mais do que uma homenagem aos 150 anos da imigração italiana, é um convite para vivenciar a cultura de forma sensorial e afetiva, reforçando vínculos entre o passado e o presente através de uma história que segue viva em cada canto da Serra Gaúcha - destaca Fábio Cuelli.

Para não ir embora do evento apenas pensando nos sabores que fazem a tradição da culinária típica da Serra, os visitantes terão a oportunidade de levar para casa o Kit Filó, que será vendido no evento a R$ 150. O kit inclui dois chapéus de palha, duas taças de acrílico, uma sacola, uma garrafa de vinho fino de mesa ou suco de uva, 100 g de salame, 100 g de queijo, pão, cuca, grostoli e uma toalha xadrez.

PRÉ-ESTREIA