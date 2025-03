Para onde vão os 76 profissionais do Mais Médicos que desembarcam no RS em abril

São 33 municípios gaúchos que vão receber um reforço na atenção primária de saúde. A partir do programa Mais Médicos, 76 profissionais formados no exterior, que estão concluindo o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), desembarcam no Rio Grande do Sul em abril e devem reforçar o atendimento principalmente em áreas de maior vulnerabilidade.