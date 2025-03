Terremoto em Mianmar e na Tailândia já deixa mais de mil mortos

Já são 1.002 mortos, 2.376 feridos e 30 desaparecidos em decorrência do terremoto de m agnitude 7,7 que atingiu o sudoeste da Ásia na sexta-feira (28), conforme atualização mais recente de autoridades de Mianmar .

O terremoto foi seguido por um forte abalo secundário de magnitude 6,4, e seis regiões declararam emergência . Na cidade de Mandalay, em Mianmar, o tremor derrubou vários edifícios, incluindo um dos maiores mosteiros da cidade. Fotos da capital do país, Naipidau, mostraram equipes de resgate retirando vítimas dos escombros de vários prédios usados para abrigar funcionários públicos.

Ajuda externa

A Índia mandou uma equipe de busca e resgate e uma equipe médica, além de cobertores, lonas, kits de higiene, sacos de dormir, lâmpadas solares, pacotes de alimentos e utensílios de cozinha, publicou o ministro das Relações Exteriores do país no X.

O Ministério das Relações Exteriores da Malásia disse que o país enviará 50 pessoas no domingo (30) para ajudar a identificar e fornecer ajuda às áreas mais atingidas. As Nações Unidas destinaram US$ 5 milhões para iniciar os esforços de socorro.