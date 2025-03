Tailândia declara "zona de emergência" em Bangkok após terremoto

Foi decretado pelo primeiro-ministro da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, nesta sexta-feira (28) que Bangkok é uma "zona de emergência". O anúncio se dá após terremoto de grandes proporções , com o epicentro em Mianmar, atingir a capital do país.

Em sua declaração, Shinawatra instruiu o Ministério do Interior a "notificar as províncias em todo o país para tratar a situação como uma emergência nacional, permitindo assistência pública imediata, se necessário”.

Na capital tailandesa, um prédio de 30 andares em construção desabou deixando pelo menos 81 trabalhadores presos depois do terremoto.

O arranha-céu, localizado no norte da capital tailandesa, foi reduzido a escombros em poucos segundos após o forte terremoto.

O premier pediu ainda que a população evite prédios altos, use somente escadas e permaneça calma.

Terremoto

O epicentro do tremor foi em Mianmar, mas os abalos foram sentidos na Tailândia e na China . O terremoto ocorreu na tarde desta sexta-feira, pelo horário local (na madrugada, pelo horário de Brasília).

A área metropolitana de Bangkok abriga mais de 17 milhões de pessoas, muitas das quais vivem em apartamentos altos. Alarmes dispararam em prédios na cidade às 13h30min (horário local) , e moradores assustados foram desocupados por escadas de edifícios altos, como condomínios e hotéis. O Departamento de Prevenção de Desastres da Tailândia afirmou que o terremoto foi sentido em quase todas as regiões do país.

Assim como Morton, milhares de pessoas correram para o Parque Benjasiri , vindas de shoppings, prédios altos e apartamentos ao longo da movimentada Sukhumvit Road, em Bangcoc. Muitos estavam ao telefone tentando entrar em contato com seus entes queridos, enquanto outros buscavam sombra.

O som de sirenes ecoou pelo centro de Bangkok, e as ruas ficaram congestionadas, com alguns dos já engarrafados trechos da cidade paralisados. A prefeitura declarou a cidade como área de desastre para facilitar a ajuda interagências e as operações de emergência.