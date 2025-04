China anuncia novos exercícios militares ao redor de Taiwan

O Exército chinês anunciou nesta terça-feira (1º, data local) que lançou novas manobras militares no entorno de Taiwan com forças navais, aéreas e foguetes, para ensaiar um bloqueio da ilha de governo democrático.

"Estas manobras centram-se principalmente em patrulhas de prontidão para combate marítimo e aéreo, na tomada conjunta da superioridade geral e no bloqueio de áreas-chave e rotas marítimas", indicou o coronel Shi Yi, porta-voz do Comando do Teatro Oriental do Exército chinês.