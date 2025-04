Chavismo apresenta militar como candidato a governador em região disputada por Guiana e Venezuela

O partido de governo da Venezuela anunciou nesta segunda-feira (31) a designação de um alto oficial militar como candidato ao governo de Essequibo, uma zona rica em petróleo que é disputada com a Guiana.

Em 25 de maio, a Venezuela realizará eleições ao Parlamento e aos governos regionais. E, pela primeira vez, serão escolhidas autoridades para o Essequibo, um território de 160.000 km² que está no centro de um litígio centenário entre Caracas e Georgetown, que voltou à tona em 2015 quando a ExxonMobil descobriu enormes reservas de petróleo na região.

"Na Guiana-Essequiba o almirante Neil Villamizar, próximo governador eleito da Guiana-Essequiba", disse o presidente Nicolás Maduro durante um ato no qual foram anunciados os nomes dos 24 candidatos a governador pelo chavismo.

Presente no encontro com Maduro, Diosdado Cabello, vice-presidente do governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), lembrou que também serão eleitos deputados.