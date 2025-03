Vídeo mostra momento em que arranha-céu na Tailândia desaba após terremoto

Assista:

Terremoto

O tremor foi seguido por um forte abalo secundário de magnitude 6,4. A área metropolitana de Bangkok abriga mais de 17 milhões de pessoas, muitas das quais vivem em apartamentos altos. Alarmes dispararam em prédios na cidade às 13h30min (horário local) , e moradores assustados foram desocupados por escadas de edifícios altos, como condomínios e hotéis. O Departamento de Prevenção de Desastres da Tailândia afirmou que o terremoto foi sentido em quase todas as regiões do país. — De repente, todo o prédio começou a se mover. Imediatamente houve gritos e muito pânico — disse Fraser Morton, um turista escocês que estava em um shopping na capital tailandesa.

Assim como Morton, milhares de pessoas correram para o Parque Benjasiri, vindas de shoppings, prédios altos e apartamentos ao longo da movimentada Sukhumvit Road, em Bangcoc. Muitos estavam ao telefone tentando entrar em contato com seus entes queridos, enquanto outros buscavam sombra.



O som de sirenes ecoou pelo centro de Bangkok, e as ruas ficaram congestionadas, com alguns dos já engarrafados trechos da cidade paralisados. A prefeitura declarou a cidade como área de desastre para facilitar a ajuda interagências e as operações de emergência.