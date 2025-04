Grêmio e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta quarta-feira (2) , às 21h30min, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O jogo ocorre no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O Tricolor vem de vitória na estreia do Brasileirão. A equipe de Gustavo Quinteros venceu o Atlético-MG na Arena no sábado.

Escalações para Sportivo Luqueño x Grêmio

Arbitragem para Sportivo Luqueño x Grêmio

Onde assistir a Sportivo Luqueño x Grêmio

Como chegam Sportivo Luqueño x Grêmio

Sportivo Luqueño

O time paraguaio vem de empate no último final de semana. O time treinado por Gustavo Morínigo é o lanterna do Torneio Apertura do Campeonato Paraguaio, com apenas 10 pontos após 11 rodadas disputadas.