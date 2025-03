Terremoto na Tailândia e em Mianmar: vídeos mostram estragos 

Em Bangcoc

Na Tailândia, foram pelo menos nove mortes . Em Bangcoc, um prédio de 30 andares em construção desabou deixando trabalhadores presos depois do terremoto. O arranha-céu, localizado no norte da capital tailandesa, foi reduzido a escombros em poucos segundos.

Em outro ponto da cidade, um vídeo mostra um prédio grande balançando com o efeito do terremoto.

Um guindaste colapsou com o tremor. No vídeo é possível ver também a água da piscina do prédio, que fica na cobertura, escorrendo pela estrutura.