Enviado da ONU pede que Israel interrrompa ataques à Síria

"Condeno energicamente as violações contínuas e crescentes da soberania da Síria por Israel, incluindo os múltiplos bombardeios em Damasco e outras cidades", publicou Pedersen no X. "Exijo que interrompam imediatamente esses ataques e que Israel deixe de colocar em risco a população civil síria e respeite o direito internacional."

Israel bombardeou o entorno do palácio presidencial nesta sexta-feira, como "uma mensagem" ao governo do presidente Ahmad Al-Sharaa. Já o governo sírio descreveu os bombardeios como "uma escalada perigosa contra as instituições do Estado e a sua soberania".