Lady Gaga no Rio: o que você precisa saber sobre o show da cantora no Brasil

É a segunda vez de Lady Gaga no Brasil. DIMITRIOS KAMBOURIS / AFP

Lady Gaga promete agitar o Rio de Janeiro neste sábado (3). A artista pop fará um show gratuito na Praia de Copacabana, com público estimado de 1,6 milhão de pessoas.

A previsão é de que Gaga se apresente das 21h às 23h30min, com transmissão ao vivo (veja detalhes abaixo). Após a apresentação da cantora no Rock In Rio de 2017 ter sido cancelada por problemas de saúde, fãs aguardam ansiosamente por um show dela.

Leia Mais Amanda Souza: show de Lady Gaga será transmitido pela Globo

Estrutura e localização

O palco, que já está sendo montado na areia da praia, terá uma passarela e painéis de LED gigantes. Ao total, serão 1.260 metros quadrados.

A estrutura que está sendo montada em frente ao Copacabana Palace, perto do posto 2 da orla de Copacabana, inclui banheiros químicos, camarins, área VIP e backstage e poderá chegar a 28 mil metros quadrados.

Metrô

O metrô do Rio fará um horário de funcionamento diferente para o show. As estações em Copacabana vão funcionar 24h, a partir das 5h de sábado (3) até as 23h de domingo (4).

As demais estações da cidade funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Após, ficarão abertas apenas para desembarque até as 7h de domingo.

A recomendação é de que os fãs deem preferência para a estação Siqueira Campos, tanto na ida quanto na volta do show.

A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque das 16h às 22h, e após às 22h, somente para embarque com cartões pré-adquiridos ou método de pagamento por aproximação.

Retorno ao Brasil

Em postagem no Instagram, Gaga afimou que é um "grande honra" ser convidada para cantar no Rio e que está trabalhando para um show inesquecível. Ela também relembrou o episódio do cancelamento no Rock in Rio em 2017.

"É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio — ao longo de toda a minha carreira, os fãs no Brasil foram parte essencial da energia dos "little monsters" (nome dado aos fãs da cantora). Estou morrendo de vontade de me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque fui hospitalizada. O fato de vocês terem compreendido que eu precisava desse tempo para me recuperar significou o mundo para mim. Agora estou de volta, me sentindo melhor do que nunca, e trabalhando muito para garantir que este show seja inesquecível para vocês", escreveu ela.

Gaga no Brasil

A estreia da cantora no Brasil foi em 2012, durante a turnê Born This Way. Na época, ela aproveitou os momentos de folga no Rio para descansar e passear por favelas, rendendo memes até hoje.

Em 2017, a apresentação de Gaga no Rock In Rio foi cancelada por problemas de saúde. Posteriormente, ela revelou fortes dores causadas pela fibromialgia.

Repertório

A cantora se apresentou no festival Coachella, na Califórnia, em abril deste ano. FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Expectativas não faltam para o setlist de Lady Gaga. O material divulgado pela cantora no Instagram traz o convite: "Mayhem on the beach" ("Caos na praia", em tradução livre), referência ao seu álbum mais recente, Mayhem, lançado em 7 de março de 2025.

Além dos novos sucessos Abracadabra e Disease, fãs podem esperar clássicos como Judas, Born This Way e Poker Face.

A cantora se apresentou no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, em 18 de abril. Foi a primeira vez em oito anos que Gaga foi a atração principal de um evento.

Com a extravagância característica, não faltaram trocas de roupas e performances especiais no palco.

A apresentação da cantora foi uma prévia do que deve apresentar no Rio de Janeiro, em maio.

Transmissão ao vivo

O show será transmitido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay.

Estimativa de público

De acordo com um estudo realizado pela Prefeitura do Rio, a estimativa é de que 1,6 milhão de pessoas assistam ao show ao vivo na praia.

A previsão é de 240 mil turistas na cidade para o show, sendo 80% brasileiros e 20% estrangeiros.

Chegada ao Rio

A diva pop está oficialmente em solo brasileiro. Lady Gaga desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) às 4h50min desta terça-feira (29).

Ela está hospedada no Copacabana Palace. Na chegada, fãs esperavam por Gaga aos arredores do hotel, que fica em frente a praia.