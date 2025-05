Obras noturnas alteram trânsito da BR-386 no Vale do Taquari a partir desta sexta-feira

Trecho afetado pela obra fica no entorno do km 345 da rodovia. CCR Viasul / Divulgação

Obras da construção de um viaduto na BR-386, em Lajeado, vão causar alterações no trânsito da rodovia a partir da noite desta sexta-feira (2). As mudanças vão ocorrer diariamente até o final de maio, sempre entre 22h e 5h do dia seguinte.

Conforme a concessionária CCR Viasul, a instalação e adequação de uma nova rede de drenagem no entorno do viaduto vai exigir desvios no local. O trecho está localizado no km 345.

Com isso, o fluxo de veículos da pista Sul (sentido Capital) será desviado para uma das faixas na pista Norte (sentido Interior), em contrafluxo, a partir do km 344,5, quando retornarão para a pista Sul no km 345,8.

No mesmo período, o fluxo na via marginal Sul será desviado para a Rua Irmando Weissheimer, em Lajeado, e retornará à marginal pela Rua Donga Menezes.