Lady Gaga confirma show em Copacabana, no Rio de Janeiro; veja data

"É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio – ao longo de toda a minha carreira, os fãs no Brasil foram parte essencial da energia dos little monsters. Estou morrendo de vontade de me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque fui hospitalizada. O fato de vocês terem compreendido que eu precisava desse tempo para me recuperar significou o mundo para mim. Agora estou de volta, me sentindo melhor do que nunca, e trabalhando muito para garantir que este show seja inesquecível para vocês. Preparem-se para o CAOS na praia!", escreveu.