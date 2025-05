CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de Corinthians x Inter pelo Brasileirão

Partida foi apitada por Paulo César Zanovelli da Silva. MARCELLO ZAMBRANA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, no final da noite deste sábado (3), os áudios do VAR nos lances polêmicos do jogo entre Corinthians e Inter, pelo Brasileirão, que terminou com a vitória do time paulista por 4 a 2.

Os áudios divulgados no site oficial da CBF registram as conversas do árbitro de campo Paulo César Zanovelli da Silva com a equipe do VAR comandada por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

Os lances analisados foram o pênalti não marcado para o Inter no primeiro tempo, os dois gols anulados e a penalidade marcada para o Corinthians na segunda etapa.

Lances analisados:

1 - Pênalti não marcado para o Inter

Quando o placar ainda estava 0 a 0, aos 21 minutos, o atacante colorado Wesley se envolveu em uma disputa com Yuri Alberto dentro da área corintiana e caiu no gramado. Paulo Cesar Zanovelli nada marcou.

— Quem busca o contato embaixo é o jogador do Inter. Ele bota a mão no peito do jogador do Corinthians e ele joga a perna direita, arrasta a perna — analisou o árbitro de vídeo Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

Após essa avaliação, o árbitro de campo não foi acionado para revisar o lance.

2 - Primeiro gol anulado do Corinthians

O Corinthians teve dois gols anulados no segundo tempo. Yuri Alberto fez o que seria o 2 a 2 aos sete minutos da etapa complementar. Entretanto, após revisão do VAR, o lance foi anulado por uma falta sofrida por Wesley na origem da jogada.

— Quem toca primeiro na bola é o jogador de vermelho e depois tem o contato. Pra mim tem uma ação faltosa do jogador do Corinthians — sinalizou o VAR.

Em sua conferência do lance no vídeo, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva decidiu pela anulação.

3 - Segundo gol anulado do Corinthians

Aos 36 minutos, Memphis Depay balançou as redes do Inter, mas novamente o Corinthians teve um gol anulado por uma falta na origem do lance. A arbitragem viu uma infração de André Ramalho sobre Luiz Otávio.

— Recomento revisão para possível falta. Tem um contato no pé e uma alavanca do jogador número 5. Quem joga a bola é o jogador do Inter.

Ao revisar o vídeo, Zanovelli confirmou e anulou o lance.

4 - Pênalti para o Corinthians

No fim do segundo tempo, após analisar no VAR, Zanovelli marcou um pênalti de Oscar Romero em Matheus Bidu — que originou a virada corintiana.

— Tem um toque no peito do jogador do Corinthians. E depois o jogador do Inter, sim, ele toca o pé de forma imprudente, pra mim, no peito do jogador. Aí depois ele toca a bola, mas antes ele toca no peito do jogador do Corinthians — relatou o árbitro de vídeo.

Ao avaliar o lance, o árbitro de campo confirmou a penalidade dizendo que foi "uma ação temerária".

