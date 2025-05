Foi um jogo agitado, à altura do clássico Corinthians x Inter. No Itaquerão, duas viradas, uma expulsão, um pênalti não marcado, três intervenções do VAR, sendo duas para anular gol e uma para assinalar uma penalidade máxima.

Pela sétima rodada do Brasileirão, os donos da casa venceram por 4 a 2 com show de Yuri Alberto, que marcou três vezes, e Coronado. Aguirre e Thiago Maia descontaram para os colorados, que estacionam nos nove pontos.

Roger apresentou uma mudança na comparação com o que costuma fazer. Em vez de um ponteiro ou de um meia mais ofensivo, o técnico optou por escalar Thiago Maia como parceiro de Fernando na frente da área. Bruno Henrique iniciou a partida aberto pela direita, com Wesley e Valencia, além de Alan Patrick. No Corinthians, o estreante em casa Dorival Júnior mandou a campo um trio de ataque, com Ángel Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Depois de um começo de jogo equilibrado, com os dois times tentando se impor já de largada, faltava um pouco de força. Quando o Corinthians passou a dominar, Fernando baixou para a linha de zagueiros e Bruno Henrique andou mais para o centro

Aos 11 minutos, Romero cruzou, Depay cabeceou desequilibrado e até sem força. Seria uma defesa simples, mas Anthoni escorregou e só observou a bola bater em cima do travessão e sair.

O Inter voltou a equilibrar o jogo. Em um lance na área do Corinthians, Wesley foi agarrado por Yuri Alberto. O árbitro não deu pênalti e não foi acionado pelo VAR.

Quando os colorados pareciam assentados na partida, apareceu a qualidade dos atacantes do Corinthians. Aos 24, Depay acionou Yuri Alberto no meio da defesa. Ele ganhou de Vitão e Fernando e, de pé esquerdo, venceu Anthoni: 1 a 0.

O empate só não veio aos 33 por milagre de Hugo. Um lateral cobrado pelo Inter teve desvio na defesa e sobrou para Wesley, na esquerda, perto da área pequena. O atacante bateu cruzado e o goleiro fez uma grande defesa.

Mas bastaram cinco minutos de coragem para chegar à igualdade. Fernando foi adiantado, voltou a ser volante. E, atacando à moda Inter de Roger, com troca de passes, circulação e movimentação, o gol chegou. Wesley deixou um adversário sentado e foi à linha de fundo, pela esquerda. O cruzamento encobriu o goleiro, que não alcançou a bola e encontrou Aguirre entrando como elemento surpresa na segunda trave. De carrinho, o lateral completou para a rede: 1 a 1.

Quatro minutos depois, o Inter fez um gol de vinheta para programas esportivos. Uma tabela de alta classe que começou com Alan Patrick, chegou em Aguirre, passou por Fernando, voltou para Alan Patrick já na área. O capitão deixou Thiago Maia sem goleiro, para apenas empurrar de pé direito e virar o jogo.

Com a desvantagem, o Corinthians voltou a atacar. Primeiro, Raniele tentou de longe e Anthoni defendeu. Logo depois, em cobrança de escanteio, a bola ficou solta na área e voltou para Yuri Alberto, que bateu de dentro da área pequena, Anthoni salvou com as pernas. No rebote, Depay cabeceou por cima.

Assim, o primeiro tempo acabou com uma vitória colorada.

Segundo tempo

Roger voltou com uma troca do intervalo. Saiu Alan Patrick, entrou Óscar Romero. Estava feito o encontro dos gêmeos paraguaios.

O começo da segunda etapa foi de uma avalanche corintiana. No terceiro minuto, Depay assustou Anthoni ao chutar de fora da área, à direita de Anthoni. Aos cinco, veio o empate. Cruzamento da direita, Bidu ajeitou e Yuri Alberto fuzilou. Revisado no VAR, o lance foi anulado por uma falta de Matheuzinho na origem do ataque.

Aos 11, a segunda troca colorada. Thiago Maia deu lugar a Ronaldo. O problema é que cinco minutos depois, Bruno Henrique foi expulso. Ele tinha cartão amarelo e cometeu uma falta no meio do campo. O árbitro considerou para nova advertência e deixou o Inter com um a menos.

O curioso é que Gustavo Prado estava pronto para entrar em seu lugar, na beira do campo. Aos 18, a substituição acabou sendo Gustavo Prado por Valencia. Aos 19, o Corinthians empatou. Novo cruzamento da esquerda, vantagem do ataque na bola por cima e Yuri Alberto, quase de cima da linha, fez seu segundo gol na partida.

Seria, a partir dali, um jogo de resistência. O Corinthians se atirou para cima do Inter, que só se defendia. Aos 30, Maycon acertou a trave no enésimo cabeceio na área colorada. Imediatamente após o lance, Roger tirou Wesley e colocou mais um volante, Luis Otávio. Não durou dois minutos a estratégia de retrancar o time definitivamente. Carrillo, aos 33, avançou pela direita e cruzou, Depay pegou de primeira, um chutaço, que pegou no travessão antes de entrar. Mas, mais uma vez, o árbitro, posicionado a três metros do lance, não tinha visto uma falta clara na origem do lance. Precisou o VAR intervir e anular o gol.

Aos 40, o Corinthians esteve perto de virar o jogo. Mais um cruzamento para a área, Anthoni espalmou para o meio e Carrillo pegou a sobra, mas chutou mal. Aos 43, um bombardeio na área. Em um chute cruzado, Yuri Alberto desviou a bola, a zaga salvou, no rebote Depay cabeceou certo e Anthoni fez um milagre. Na sequência do lance, Óscar Romero e Coronado dividiram na área. No campo, o juiz não assinalou nada. Chamado pelo VAR, ele marcou pênalti. Já aos 48, a cobrança de Yuri Alberto foi perfeita, no ângulo, o terceiro gol (validado) na noite.

Três minutos depois de levar a virada, o Inter quase empatou, quando finalmente se aventurou ao ataque. Romero cobrou falta para a área, Vitão ganhou no ar e Victor Gabriel arrematou por cima.

No último lance, Thalles Magno avançou pela esquerda, não foi parado por ninguém e encontrou Coronado. Cara a cara com Anthoni, ele deu uma cavadinha perfeita e deu números finais ao jogo.

No primeiro dos quatro desafios seguidos longe de Porto Alegre, o Inter conheceu sua segunda derrota do ano.

Confira na íntegra a coletiva de Roger Machado:

Brasileirão — 7ª rodada — 3/5/2025

Corinthians (4)

Hugo; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu, int.); Raniele (Coronado, 27'/2ºT), Martínez (Thalles Magno, 20'/2ºT), Carrillo (Charles, 51'/2ºT) e Ángel Romero (Maycon, 20'/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Inter (2)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo, 11'/2ºT), Alan Patrick (Óscar Romero, int.) e Wesley; Valencia (Gustavo Prado, 18'/2ºT). Técnico: Roger Machado

Gols: Yuri Alberto, aos 24, Aguirre, aos 37, Thiago Maia, aos 41 minutos do 1º tempo; Yuri Alberto, aos 19 e aos 48, Coronado, aos 56 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Matheuzinho, Yuri Alberto, Charles; Bruno Henrique, Óscar Romero

Cartão vermelho: Bruno Henrique

Local: Itaquerão, São Paulo

Público: 44.931 (44.569 pagantes)

Renda: R$ 3.041.403

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa) e Felipe Alna Costa de Oliveira (trio de MG). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Próximo jogo

Libertadores — 4ª rodada

8/5/2025 — 19h

Atanasio Girardot, Medellín

Atlético Nacional-COL x Inter

