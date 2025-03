O que é a NR-1 e qual o impacto da norma nos cuidados com a saúde mental pelas empresas?

Empresas precisarão gerenciar riscos como metas excessivas, jornadas extensas e assédio moral. inthasone / stock.adobe.com

A saúde mental dos trabalhadores deverá ser oficialmente avaliada e cuidada pelas empresas brasileiras a partir de 26 de maio. É o que está previsto na atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que trata de segurança e saúde no trabalho, com a publicação da Portaria nº 1.419/2024 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

As empresas terão de identificar, avaliar e gerenciar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que incluem metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais e falta de autonomia no trabalho.

Esses fatores podem causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores, segundo a pasta.

A NR-1 já exigia que todos os riscos no ambiente de trabalho fossem reconhecidos e controlados, mas a falta de uma menção explícita aos riscos psicossociais suscitava dúvidas. A partir de maio, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger fatores relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos, a acidentes e a fatores ergonômicos (relacionados à NR-17), incluindo agora os fatores de risco psicossociais.

Caso sejam identificados riscos, será necessário elaborar e implementar planos de ação, incluindo medidas preventivas e corretivas, como reorganização do trabalho ou melhorias nos relacionamentos interpessoais, conforme o ministério. Além disso, as ações deverão ser monitoradas continuamente para avaliar a eficácia e passar por revisões.

O MTE informou a Zero Hora que está elaborando um guia com orientações sobre os riscos psicossociais para orientar empresas e profissionais especializados.

Aumento de afastamentos

A atualização da norma regulamentadora é essencial para colocar em prática a promoção da saúde mental no trabalho e prevenir doenças — sobretudo diante do aumento de afastamentos e denúncias de violência, salienta Mayra Osório, psicóloga e presidente da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul (CRPRS).

Em 2024, o RS registrou 37 mil afastamentos do trabalho por saúde mental, sendo um dos Estados com maiores índices em relação à população.

— A pessoa se afasta para fazer um tratamento, mas volta para um ambiente que não é saudável. Então, ela pode voltar a adoecer. Essa normativa é importante para que as empresas também façam o papel delas e vejam que existe essa responsabilidade coletiva — argumenta Mayra.

Tire suas dúvidas sobre a atualização da NR-1

O que as empresas terão de fazer?

As empresas e organizações terão de identificar possíveis riscos à saúde mental no ambiente de trabalho e mapeá-los, explica Rafael Steigleder, advogado trabalhista do escritório Auro Ruschel Advogados Associados. Fatores como carga de trabalho excessiva, conflitos interpessoais e pressão psicológica deverão ser monitorados.

Além disso, será necessário criar planos de prevenção e mitigação dos riscos, implementar ações e revisar periodicamente a eficácia, realizando uma avaliação contínua, de modo a criar um ambiente saudável. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho fornecerá fichas com orientações sobre as medidas a serem adotadas por empresas dispensadas da elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

O advogado sugere cuidados e práticas que as empresas podem adotar, além de desenvolver políticas internas de prevenção ao assédio moral e sexual, item obrigatório pela norma:

Definir comportamentos inaceitáveis no ambiente de trabalho

Envolver RH, setor jurídico e gestores na criação e aplicação das políticas

Oferecer treinamentos regulares e conscientização sobre saúde mental no trabalho, prevenção ao assédio e cultura organizacional saudável

Implementar canais de denúncia anônimos e confiáveis

Garantir proteção contra retaliação para quem denunciar abusos

Coletar feedback dos empregados regularmente

Aplicar medidas disciplinares contra condutas inadequadas

Orientar gestores a ter cuidado para não exercer uma pressão psicológica que venha a causar algum problema de saúde mental

Promover diversidade e inclusão e combater o preconceito

Criar um protocolo para lidar com casos de assédio e abusos

Empresas que não se adequarem poderão ser multadas, e a fiscalização tende a aumentar, alerta o advogado:

— O importante é ter essa reforma da cultura organizacional dentro das empresas.

A psicóloga Mayra Osório recomenda, ainda, que as empresas ofereçam apoio psicológico, promovam um canal de acolhida e realizem rodas de conversa e atividades coletivas para discussões de temas relacionados à saúde.

O que os trabalhadores precisam saber?

Os trabalhadores têm direitos e deveres nesse processo, aponta Aloísio Costa Junior, sócio do escritório Ambiel Advogados e especialista em direito do trabalho. A norma exige a participação ativa dos empregados, contribuindo com comentários, sugestões e alertas, e, em caso de problemas, quando possível, comunicação ao empregador, à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), se houver, ou ao sindicato.

Se for comprovado que o trabalho causou adoecimento mental, como no caso de um burnout, o trabalhador pode ter direito a afastamento com auxílio-doença acidentário e estabilidade de 12 meses após o retorno. O empregador pode ser responsabilizado se for constatado que não adotou medidas de prevenção e combate. Caso julgue necessário, o trabalhador pode buscar indenização na Justiça do Trabalho.

Em caso de descumprimento da norma, é possível denunciar irregularidades aos órgãos competentes, como o Ministério do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho.

— Precisamos olhar para a saúde mental dos trabalhadores, porque a situação está cada vez pior. Se o empregador toma medidas de prevenção e as pessoas participam, a tendência é que melhore — ressalta Costa Junior.

Como será a fiscalização?

A fiscalização será realizada de forma planejada e por meio de denúncias, conforme o MTE. Setores com alta incidência de adoecimento mental — como teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde — serão prioritários.

Os auditores fiscais buscarão dados de afastamentos por doenças como ansiedade e depressão, além de entrevistar trabalhadores e analisar documentos para identificar possíveis situações de risco.

Viviane Forte, coordenadora-geral de Fiscalização em Segurança e Saúde no Trabalho do MTE, explica:

— É auditado o processo de gestão de riscos, ou seja, se todos os perigos e riscos ocupacionais foram reconhecidos e, no caso da existência dos riscos psicossociais, se foram avaliados de forma adequada, se foram adotadas as medidas necessárias, em especial aquelas relacionadas à organização do trabalho, para evitar o adoecimento.

O que já está sendo feito pelas empresas?

As empresas vinculadas à Federação de Entidades Empresariais do RS (Federasul) e à Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) destacam a importância da saúde mental no trabalho e já vêm implementando medidas. A Federasul cita pesquisas de clima organizacional e treinamentos para lideranças, enquanto a Fecomércio menciona a avaliação de riscos psicofisiológicos pela NR-17.

Os empreendimentos já estão se organizando para mapear os riscos psicossociais, e a Fecomércio está conduzindo uma pesquisa sobre a adaptação. A orientação é abordar a saúde mental em treinamentos da CIPA e em reuniões.

O desafio principal é reduzir a subjetividade relacionada aos fatores psicossociais e diferenciar o que realmente está ligado ao ambiente de trabalho, conforme a Federasul. A expectativa é de que o MTE adote uma postura orientativa na fiscalização, permitindo uma adaptação gradual à nova exigência.