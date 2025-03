Após ameaça de suspensão de cirurgias, Hospital Dom João Becker se aproxima da normalização no estoque de sangue; saiba como doar

Instituição pede que doações sejam feitas em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de uma semana crítica com falta de sangue e ameaça de interromper cirurgias, o hospital Dom João Becker já apresenta uma situação menos preocupante. Neste sábado (22), há normalidade nos estoques de sangue, situação alcançada quando há 15 bolsas de O+ à disposição. Na quarta-feira (19), o dia mais crítico registrado, a instituição estava com seis.

Mesmo assim, a equipe da instituição segue em alerta com o entendimento de que este é um cenário muito pontual. Por isso, o hospital faz um apelo para que as pessoas continuem doando no Hemocentro do Estado ou na Santa Casa, os dois locais em Porto Alegre (confira abaixo mais informações sobre como e onde doar sangue).

A necessidade de as doações serem realizadas em Porto Alegre é lamentada pela equipe da instituição de saúde de Gravataí. Eles entendem que um deslocamento de 30 quilômetros inibe os moradores da cidade a doarem, e pedem para que a prefeitura crie um posto de coleta em Gravataí.

A prefeitura afirma que trabalha para viabilizar a implementação da primeira Unidade de Coleta de Sangue de Gravataí. A previsão é de que o posto entre em operação no primeiro semestre de 2026. A unidade será construída junto à UPA Abílio Alves dos Santos, na parada 74.

Em média, 250 bolsas de sangue são utilizadas por mês no Dom João Becker, o que requer ao menos 350 doadores de todos os grupos sanguíneos.

Como doar

O que precisa:

Apresentar documento com foto, válido em todo território nacional

Ter entre 16 e 69 anos de idade

Ter peso acima de 50kg

Demanda

Nos principais hospitais de Porto Alegre, há demanda alta por sangue dos tipos O+ e O-. Confira a situação em cada instituição consultada:

Hospital de Pronto Socorro (HPS)

Situação não é de necessidade extrema, mas a Secretaria Municipal de Saúde reforça que doações são sempre bem-vindas.

Como e onde doar:

É necessário fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 3289-7658 (via WhatsApp).

O funcionamento é das 8h às 12h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, e das 13h às 17h, nas terças e quartas-feiras.

O banco de sangue do HPS fica no segundo andar do hospital, na avenida Venâncio Aires, 1116, bairro Bom Fim.

Hospital de Clínicas (HCPA)

O banco de sangue do hospital está em situação crítica nos grupos O+ e O- desde o Carnaval. A preocupação agora é com a Páscoa, no final de abril, já que feriados prolongados costumam registrar mais acidentes de trânsito e consequentemente mais demanda por sangue. A gestora do banco de saúde do Clínicas, Patricia Seltenreich, explica que o hospital vai realizar ações intensivas com doadores fidelizados para reverter esse quadro, e vão adotar medidas prévias para evitar que haja falta de sangue.

— Sempre que um grupo sanguíneo está em criticidade, põe em risco a realização de cirurgias e procedimentos. É uma preocupação diária manter esses estoques e convocar a população para reverter com brevidade todo e qualquer estado crítico de qualquer grupo sanguíneo.

Como e onde doar:

É necessário agendar previamente a doação pelo site do Hospital de Clínicas.

do Hospital de Clínicas. O banco de sangue do Clínicas funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, preferencialmente para moradores da Capital e Região Metropolitana. Aos sábados, das 8h às 12h, limitado a 80 doadores, conforme agendamento prévio da equipe de captação para grupos.

A coleta ocorre na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, na Rua São Manoel, 543, 2º andar.

Santa Casa

Na Santa Casa de Porto Alegre, os estoques estão abaixo do considerado seguro para atender as demandas dos nove hospitais da instituição. A média ideal é de 80 doações por dia, mas na semana passada foram 48. A principal demanda é por O-, mas todos os tipos sanguíneos são necessários.

Como e onde doar:

É necessário realizar agendamento prévio pelo site ou pelo WhatsApp, no número 51 3214-8000.

ou pelo WhatsApp, no número 51 3214-8000. O funcionamento do banco de sangue é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h30. Nos sábados, das 8h às 12h.

As coletas são na Avenida Independência, 75 (em frente ao Hospital São Francisco).

Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs)

Nos Hemocentros do Estado, também há demanda elevada. Em Santa Maria, todos os tipos sanguíneos são necessários. Em Porto Alegre, Pelotas e Passo Fundo, as principais necessidades são sangue dos tipos O+ e todos os grupos negativos.

Como e onde doar:

No Hemocentro estadual, em Porto Alegre, é necessário agendar via WhatsApp, (51) 98405-4260, ou pelo site.

O horário de coleta é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O Hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no Partenon.

Hemocentros regionais

Santa Maria: as coletas são de segunda a sexta das 8h às 14h e sempre no 3° sábado do mês das 8h às 12h. O contato é pelo WhatsApp (55) 98428-8274 e o atendimento é na Alameda Santiago do Chile, 35.

Pelotas: as coletas são de segunda a sexta das 8h às 17h30min. O contato é pelo telefone (51) 3288-9193 e o atendimento é na Avenida Bento Gonçalves, 4569.