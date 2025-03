Secretaria da Saúde vai implantar sistema de gestão hospitalar criado pelo Hospital de Clínicas na rede estadual

Arita Bergmann assinou adesão ao sistema ao lado do presidente do Hospital de Clínicas, professor Brasil Silva Neto,

Um termo de compromisso para adesão ao sistema foi assinado na tarde desta quinta-feira (20) pela secretária Arita Bergmann. O presidente do HCPA, professor Brasil Silva Neto, também participou do ato.

O software de gestão será implantado nos hospitais Sanatório Partenon, Psiquiátrico São Pedro, Ambulatório de Dermatologia Sanitária e no Hemocentro. Fora do RS, a plataforma já é utilizada em instituições de saúde das Forças Armadas e no Estado da Bahia.