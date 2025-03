Olívio Dutra faz cirurgia de emergência no coração; filha diz que pai está "muito bem"

De acordo com a filha, Laura, a cirurgia foi um sucesso e Olívio está "muito bem" . Ele segue em recuperação na UTI e deve ir para o quarto nesta quinta-feira, com alta prevista para a sexta-feira (21).

Em função do procedimento, Olívio lamentou não poder comparecer na Festa da Colheita do Arroz em Viamão, nesta quinta, mas já planeja participar da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, marcada para o dia 27.

"Esperamos agora contar com a companhia dele por mais um longo tempo. E ele espera, com estes recursos médicos, manter uma convivência ainda mais longa com todos vocês", escreveu Laura em um comunicado direcionado aos "amigos do meu pai".